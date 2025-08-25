अजय देवगन के बाद रवीना टंडन की डुप्लीकेट वायरल, दिलवाले की सपना बन जीता फैंस का दिल, वीडियो वायरल  

अजय देवगन के तो बहुत हमशक्ल देखें होंगे, अब एक्टर की 'सपना' रवीना टंडन की डुप्लीकेट सोशल मीडिया की मार्केट में उतर आई है. रवीना टंडन की यह राजस्थानी हमशक्ल उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले के एक डायलॉग पर लिप सिंक कर रही है और बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह ही एक्टिंग करती दिख रही है. इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है उसे दिलवाले के अरुण और सपना याद आ रहे हैं. रवीना टंडन की इस हमशक्ल का यह वीडियो अजय देवगन के फैंस के बीच भी छाया हुआ है. वीडियो का कमेंट बॉक्स सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार कमेंट्स से भर चुका है.



रवीना टंडन की डुप्लीकेट (Raveena Tandon Doppelganger Video)



वीडियो में आप देखेंगे कि रवीना टंडन की इस हमशक्ल ने रानी कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और फिल्म में रवीना के डायलॉग 'आज तक ऐसा कोई गाने वाला पैदा नहीं हुआ जो हमारा दिल जीत ले'...' पर लिप सिंक कर रही है. बता दें, फिल्म में सपना (रवीना) के इतना कहने के बाद अरुण (अजय देवगन) 'जीता था जिसके लिए' गाना शुरू कर देते हैं. यह गाना आज भी इतना पॉपुलर है कि नाई की दुकान, ऑटो रिश्का, फैक्ट्री और चाय वालों की दुकानों में आज भी बजता है. रवीना की हमशक्ल के वीडियो पर आते हैं. वीडियो को लोग जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.



सोशल मीडिया पर छाई राजस्थानी रवीना (Raveena Tandon Duplicate Girl)

रवीना टंडन की इस राजस्थानी हमशक्ल के वीडियो पर एक ने लिखा है, 'नाक और हंसी बिल्कुल रवीना जैसी है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'ये लो अजय देवगन के साथ-साथ अब उनकी 'सपना' रवीना की भी डुप्लीकेट आ गई'. तीसरा लिखता है, 'एक बार को मुझे लगा था कि यह असली रवीना है, ये तो कार्बन कॉपी है'. चौथा यूजर लिखता है, 'राजस्थानी रवीना', एक ने लिखा है, 'मुझे तो इसमें रवीना और ट्विंकल खन्ना दोनों की झलक दिख रही है'. रवीना टंडन की हमशक्ल के इस वीडियो को 7 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक कर दिया है और इस पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.



