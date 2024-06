रवीना टंडन की कार ने बुर्का पहनी महिला को छुआ तक नहीं, बिना बात के किया बवाल, देखें ये CCTV वीडियो 

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के कथित सड़क हमले के मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अभिनेत्री की कार ने महिलाओं को टक्कर नहीं मारी. रवीना जब कार से उतरीं तो उनके बीच बहस हुई. इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस की कार ने किसी को छुआ तक नहीं. इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आते ही फैन्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है.

वहीं जोन 9 के डीसीपी राज तिलक रोशन इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए कहा, "रवीना घर आ रही थीं. उनकी कार रिवर्स ले रही थी. पास से गुजरने वाली महिला उनके ड्राइवर पर भड़क गई और उसे सावधानी से कार चलाने को कहा. कार महिला से टच भी नहीं हुई, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई". उन्होंने आगे बताया कि रवीना कार से उतरीं और बहस होने लगी. हमारे पास किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है. इस वजह से कोई मामला नहीं बनता. किसी को कोई चोट नहीं आई है.

