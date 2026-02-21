'अस्सी' ही नहीं, तापसी पन्नू की इन 8 फिल्मों ने दिखाया समाज को आईना, अमिताभ और शाहरुख के साथ भी दी है हिट, क्या आपने देखी ?

अनुभव सिन्हा की अस्सी 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होने के बाद फैंस को तापसी पन्नू की अगली दमदार परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार है. पिछले 16 सालों में तापसी ने बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक के तौर पर अपनी जगह बनाई है, उन्होंने कोर्टरूम ड्रामा, थ्रिलर, कॉमेडी और बायोपिक्स में शानदार काम किया है. इससे पहले कि आप अस्सी के लिए थिएटर जाएं, यहां उनकी दमदार फिल्मों की लिस्ट है. जो उनकी रेंज और टैलेंट को दिखाती हैं.



पिंक (2016)

यह कोर्टरूम ड्रामा तापसी के करियर की खास फिल्मों में से एक है. एक दर्दनाक घटना के बाद पेट्रियार्कल भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाली एक युवा महिला का रोल किया. उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कमजोर और तेज दोनों थी. अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म ने सहमति और महिलाओं के अधिकारों के बारे में देश भर में बातचीत शुरू कर दी.

थप्पड़ (2020)

अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी थप्पड़ में तापसी ने एक होममेकर का रोल किया था जो घरेलू हिंसा के एक मामले के बाद अपनी शादी पर सवाल उठाती है. उन्होंने अपने किरदार के लिए बहुत तारीफें बटोरी और एक ऐसी एक्टर के तौर पर उनकी पहचान बनी जो सामाजिक रूप से ज़रूरी रोल करने से नहीं डरती.

बदला (2019)

शाहरुख खान की बनाई इस सस्पेंस थ्रिलर में तापसी ने एक ऐसी बिज़नेसवुमन का रोल किया जिस पर मर्डर का आरोप है. अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए, उन्होंने अपनी लेयर्ड परफॉर्मेंस से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने विक्टिम और सस्पेक्ट के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया.



मनमर्जियां (2018)

अनुराग कश्यप की रोमांटिक ड्रामा में तापसी को बिल्कुल अलग के किरदार में दिखाया गया. रूमी के रोल में जो प्यार और शादी के बीच फंसी एक जोशीली लड़की है, उन्होंने स्क्रीन पर रॉ एनर्जी और इमोशनल गहराई दिखाई.

शाबाश मिठू (2022)

तापसी ने इस स्पोर्ट्स बायोपिक में क्रिकेटर मिताली राज का रोल निभाया. रोल के लिए उनका डेडिकेशन देखने लायक था. इसमें बहुत कुछ क्रिकेट ट्रेनिंग भी शामिल है. फिल्म ने देश भर की लड़कियों को इंस्पायर किया.

गेम ओवर (2019)

हॉरर और ड्रामा को मिलाकर बनी यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक बोल्ड चॉइस थी. तापसी ने एक वीडियो गेम डिज़ाइनर का रोल किया जो ट्रॉमा और डर से जूझ रही है. उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने फिल्म को आगे बढ़ाया. यह उनके सबसे कम आंके गए लेकिन ज़बरदस्त कामों में से एक है.

डंकी (2023)

राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के साथ मिलकर तापसी ने इस इमिग्रेशन-थीम वाली ड्रामा में चार्म और इमोशनल वज़न डाला. उनके रोल में ह्यूमर और दिल का बैलेंस था, जिससे मेनस्ट्रीम सिनेमा में उनकी अडैप्टेबिलिटी साबित हुई.

ब्लर (2022)

इस साइकोलॉजिकल हॉरर में तापसी ने न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि को-प्रोड्यूस भी की. उन्होंने जुड़वां बहनों का रोल किया, जिनमें से एक अंधी है. उन्होंने एक डरावनी परफॉर्मेंस दी, जिससे पता चला कि वे अलग तरह के जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं.

