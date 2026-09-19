ना पुष्पा वाली श्रीवल्ली, ना छावा की महारानी...'मैसा' में रश्मिका मंदाना का ये खूंखार अवतार उड़ा देगा होश

पैन-इंडिया सेंसेशन रश्मिका मंदाना स्टारर 'मैसा' 2026 की सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतज़ार की जा रही फिल्मों में से एक के रूप में चर्चा में बनी हुई है. रश्मिका जो अपनी परफॉर्मेंस से लगातार दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही हैं, उन्हें हमेशा से ही उनकी वर्सेटिलिटी के लिए ही नहीं बल्कि स्क्रीन पर इफर्टलेस प्रेज़ेंस, और हर किरदार में गहराई से उतरने की काबिलियत के लिए भी जाना जाता है. ऐसे में अब एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म मैसा संग एक बोल्ड और बेहद दमदार अवतार में नजर आने वाली हैं, जिसमें उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है. कहा जा सकता है कि यह किरदार उनके ऑन-स्क्रीन पर्सोना को फिर से डिफाइन करने वाला है.

फिल्म को लेकर बनी उत्सुकता के बीच मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक रोमांचक प्री-टीजर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में यह जानकारी दी गई है कि फिल्म का मच अवेटेड ऑफिशियल टीजर कल, यानी 20 सितंबर को रिलीज होने वाला है. रॉ और डरावनी विज़ुअल की झलक देने वाले प्री-टीजर में आग के सीन, गांव में मचा हंगामा और पानी से बाहर निकलती रश्मिका का एक शानदार शॉट दिखाया गया है. वीडियो में रश्मिका के आंखों में गुस्सा और जबरदस्त इरादा नजर आ रहा है. इसमें जेक्स बिजॉय का दमदार बैकग्राउंड स्कोर सीन की इंटेंसिटी को और गहराई दे रहा है.

मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, "हर मुश्किल के खिलाफ...वो उठ खड़ी होती है. रश्मिका मंदाना को उस अंदाज में देखिए, जैसा आपने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा. #MysaaTeaser कल, 20 सितंबर को".

अनफॉर्मुला फिल्म्स के बैनर तले बनी और रवींद्र पुल्ले के निर्देशन में तैयार 'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म में दमदार विजुअल्स, रोमांचक कहानी और रश्मिका मंदाना की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी.

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