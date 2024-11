प्राइवेट फोटो लीक होते ही रश्मिका मंदाना ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप, शादी के सवाल पर दिया ये जवाब

पुष्पा 2 स्टार रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन की फिल्म में श्रीवल्ली के रोल में वापसी को तैयार हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो रश्मिका और विजय देवरकोंडा लोगों का दिल जीत रहे हैं और फैन्स चाहते हैं कि वे जल्द ही शादी कर लें. खैर ऐसा लगता है कि दोनों अब अपने रिश्ते को नहीं छिपा रहे हैं और खुलकर सामने आएंगे. कुछ दिन पहले विजय ने इस बात को कन्फर्म किया था कि वो रिलेशनशिप में हैं. उन्हें रश्मिका के साथ लंच डेट इंजॉय करते हुए देखा गया. उनकी सीक्रेट लंच डेट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. अब पुष्पा 2 के नए गाने किसिक के लॉन्च पर रविवार(24 नवंबर) रात चेन्नई में मौजूद रश्मिका ने शादी और प्यार के बारे में बात की. इवेंट के दौरान होस्ट ने रश्मिका से पूछा कि क्या वह फिल्म इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति से शादी करेंगी या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगी जो बाहर का हो.

रश्मिका मंदाना ने प्यार और शादी के बारे में की बात

रश्मिका मंदाना ने होस्ट को जवाब देते हुए कहा, 'हर कोई इसके बारे में जानता है'. उनके जवाब से सभी हंस पड़े और भीड़ ने उनको सपोर्ट किया. उन्होंने यह भी कहा, 'मुझे पता है कि आप क्या जवाब चाहते हैं, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूं'. होस्ट ने आगे कहा कि वह अपने जवाब पर थोड़ी और जानकारी दें. उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं. फिर रश्मिका ने कहा, 'अभी इस पर बात न करें, मैं आपको बाद में पर्सनली बताऊंगी.'

