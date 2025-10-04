रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई सगाई! 2026 के इस महीने में करेंगे शादी

पुष्पा 2 और सिकंदर जैसी फिल्मों बॉलीवुड में पहचान बन चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है. जी हां... कथित तौर पर एक्ट्रेस ने फैमिली और खास दोस्तों की मौजूदगी में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है. कहा जा रहा है कि कपल की शादी 2026 की शुरुआत में फरवरी में होगी. कपल ने अपनी शादी और सगाई का ऐलान अभी तक नहीं किया है. हालांकि M9 न्यूज के मुताबिक कपल प्राइवेसी के चलते इस गुड न्यूज को शेयर नहीं कर रहे.

इससे पहले रश्मिका मंदाना का हाल ही में एक पोस्ट काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक्ट्रेस साड़ी में पोज देती हुई नजर आई थीं. वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह कपल की सगाई के आउटफिट की तस्वीरें हैं. पोस्ट में एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में माथे पर तिलक लगाए हुए फैंस को दशहरा की शुभकामनाए देती हुई नजर आई थीं.

Vijay Devarakonda - Rashmika Mandanna



Engaged💍



Marriage - Feb 2026. pic.twitter.com/ENEjWiE1aG — Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) October 3, 2025

उन्होंने लिखा, दशहरा मुबारक हो मेरे प्यारे. इस साल, आप सभी ने थामा के ट्रेलर और हमारे गाने पर जो प्यार बरसाया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी महसूस कर रही हूं. आपके संदेश, आपका उत्साह, आपका निरंतर समर्थन... आप मेरे लिए हर पल को बड़ा और खुशनुमा बना देते हैं. और मैं प्रमोशन के दौरान आप सभी से जल्द ही मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूं.

सगाई और शादी की खबरों को रश्मिका मंदाना या विजय देवरकोंडा ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है और ना ही अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है. जबकि सोशल मीडिया पर उनके साथ में वेकेशन की तस्वीरों को फैंस ने उनकी जोड़ी को खूब प्यार दिया है. वहीं अब सगाई और शादी की खबर के बाद फैंस कपल को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें, रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म हॉरर कॉमेडी थामा है, जिसे आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वह आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दिकी और परेश रावल के साथ नजर आ रही हैं. वहीं फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.