यशवर्धन-राशा ने 'अंखियों से गोली मारे' पर किया ऐसा डांस, लोग भूल गए रवीना-गोविंदा, बोले- जोड़ी नंबर 1

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोविंदा के बेटे यशवर्धन और रवीना टंडन की बेटी राशा दोनों के फेमस गाने 'अंखियों से गोली मारे' पर डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर फैंस भर-भर कर प्यार बरसा रहे हैं.

राशा और यशवर्धन का डांस वीडियो हुआ वायरल
नई दिल्ली:

साल 2025 की शुरुआत में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की फिल्म 'आजाद' बड़े पर्दे पर आई थी, जिसमें उनका आइटम सॉन्ग 'उई अम्मा' काफी फेमस हुआ और लोगों ने उनकी खूब तारीफ की थी. वहीं हाल में उनका एक शानदार वीडियो वायरल हो  रहा है, जिसमें वह अपनी मां के सुपरहिट गाने पर नाचती नजर आ रही हैं. सबसे खास बात ये है कि वह इस गाने पर गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ नाच रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राशा थडानी 90s का सुपरहिट सॉन्ग 'अंखियों से गोली मारे' पर डांस कर रही है.

आपको बता दें कि ये सॉन्ग फिल्म 'दूल्हे राजा' का है, जिसमें गोविंदा और रवीना टंडन मुख्य भूमिका थे और उन्हीं पर ही ये सॉन्ग फिल्माया गया था. उस समय ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था और आज भी लोगों की जुबान पर है. वहीं राशा गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ इस गाने पर थिरक रही हैं. वीडियो देखने से लग रहा है, जैसे यंग रवीना और गोविंदा नाच रहे हों. राशा और यशवर्धन का डांस का वीडियो किसी पार्टी का लग रहा है, जहां दोनों ने काफी कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं और एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर नाच रहे हैं.

नास्टैल्जिया में खोए लोग

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर लोगों ने जमकर तारीफ की और उन्हें गोविंदा और रवीना का समय याद आ गया, जब इन दोनों ने  मिलकर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी थी. एक यूजर ने लिखा, "जैसे गोविंदा और रवीना की जोड़ी हिट रही थी, उम्मीद है फ्यूचर में राशा और यशवर्धन भी फिल्मों में कमाल दिखाएंगे". दूसरे यूजर ने लिखा, "दोनों की जोड़ी शानदार लग रही है, इन्होंने गोविंदा और रवीना की याद दिला दी". तीसरे यूजर ने लिखा, "गोविंदा- रवीना के बच्चों को साथ में नाचते हुए देखकर अच्छा लग रहा है".



 

Yashvardhan Ahuja, Rasha Thadani, Ankhiyon Se Goli Maare Song, Govinda, Raveena
