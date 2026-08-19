बॉक्स ऑफिस पर रचे इतिहास, Netflix पर भी मचाया धमाल, रणवीर सिंह क्यों हैं इंडियन सिनेमा के धुरंधर?

कुछ सितारे एक दौर की पहचान बनते हैं, तो कुछ कलाकार उस दौर में नई मिसाल कायम करते रहते हैं. अपने करियर के 15 से ज्यादा साल पूरे कर चुके रणवीर सिंह ने अपनी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर, बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड बनाकर और हर बार खुद को नए अंदाज में पेश करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है. शानदार अभिनय और बड़ी उपलब्धियों से भरे उनके सफर को देखते हुए उन्हें ‘भारतीय सिनेमा का धुरंधर' कहना बिल्कुल सही लगता है.

15 से ज्यादा सालों में यादगार किरदार

अपने करियर की शुरुआत से ही रणवीर सिंह ने ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं. बिट्टू और बाजीराव से लेकर खिलजी, मुराद, रॉकी और अब हमजा तक, रणवीर ने हर किरदार को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग अंदाज में निभाया है.

₹1,000 करोड़ की हिंदी नेट फिल्म देने वाले पहले भारतीय अभिनेता

धुरंधर: द रिवेंज के साथ रणवीर सिंह ऐसे पहले भारतीय अभिनेता बने, जिनकी मुख्य भूमिका वाली हिंदी फिल्म ने भारत में ₹1,000 करोड़ का नेट कलेक्शन पार किया. यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है. धुरंधर की दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में मिलकर ₹3,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ यह फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई है और रणवीर की बड़े सितारे के तौर पर पहचान और मजबूत हुई है.

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उत्तरी अमेरिका में चार फिल्मों ने 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाए

रणवीर सिंह ने विदेशों में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह ऐसे पहले भारतीय अभिनेता हैं, जिनकी चार फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. इनमें पद्मावत, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज शामिल हैं. धुरंधर की सफलता सिनेमाघरों तक ही सीमित नहीं रही. 3.7 करोड़ व्यूज के साथ यह फिल्म 2026 में नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म बन गई. इस तरह फिल्म ने दुनियाभर में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की.

‘प्रलय' के साथ निर्माता के रूप में नई शुरुआत

अब रणवीर सिंह फिल्म निर्माण की दुनिया में भी कदम बढ़ा रहे हैं. प्रलय में वह मुख्य भूमिका निभाने के साथ-साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी मां कसम फिल्म्स के तहत निर्माता के रूप में भी शुरुआत कर रहे हैं. यानी अब वह कैमरे के सामने के साथ-साथ कैमरे के पीछे की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.

इन सभी उपलब्धियों को एक साथ देखें तो रणवीर सिंह का सफर एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी है, जो अपने करियर के हर पड़ाव पर नए रिकॉर्ड बना रहा है. यादगार किरदारों से लेकर बॉक्स ऑफिस और दुनियाभर में स्ट्रीमिंग के बड़े रिकॉर्ड तक, रणवीर सिंह लगातार अपनी पहचान को और बड़ा कर रहे हैं. अब प्रलय के साथ निर्माता के रूप में उनकी नई शुरुआत यह दिखाती है कि असली धुरंधर अब अपने करियर के एक और रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है.