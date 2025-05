डॉन 3 से हुई कियारा की छुट्टी, रणवीर संग अब इश्क लड़ाएंगी कृति सेनन, विक्रांत मैसी भी हुए शामिल

बॉलीवुड के मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक ‘डॉन 3' को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. फाइनली यह कंफर्म हो गया है कि कृति सेनन (Kriti Sanon) को फिल्म में लीडिंग लेडी के तौर पर साइन कर लिया गया है. कृति, रणवीर सिंह के अपोज़िट नजर आएंगी. चौंकाने वाली बात यह है कि पहले इस रोल के लिए कियारा आडवाणी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक अब कृति सेनन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है. बताया जा रहा है कि कृति को उनके परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीक्वेंस की क्षमता को ध्यान में रखते हुए फाइनल किया गया है.

फरहान अखतर है फिल्म के डायरेक्टर

फरहान अख्तर, जो इस बार भी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस नए कास्टिंग के साथ फ्रेंचाइज को एक मॉडर्न और यंग टच देने की प्लानिंग की है. यही नहीं, ‘12वीं फेल' से तारीफें बटोर चुके विक्रांत मैसी को भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया है. फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है और इसे बड़े पैमाने पर भारत और इंटरनैशनल लोकेशन्स पर शूट किया जाएगा.

CONFIRMED!! #KritiSanon LOCKED OPPOSITE #RanveerSingh in #Don3...



Kriti officially replaces #KiaraAdvani as the leading lady in #FarhanAkhtar's next chapter of the #Don franchise... #VikrantMassey also joins in one of the leading roles.



Shooting begins in OCTOBER 2025! pic.twitter.com/rSY6yBhx8O