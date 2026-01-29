'हसबैंड नहीं वाइफ को करनी चाहिए ऊंची आवाज में बात'- ये बात बोलकर ट्रोल हुईं रानी मुखर्जी, फैंस ने पूछा- क्या शांति से बात नहीं हो सकती

मर्दानी सीरीज कर रही रानी मुखर्जी यूं ही इस रोल के लिए फिट नहीं हैं. वो वाकई अपने थॉट्स को लेकर भी मर्दानी भी हैं. ये बात अलग है कि उनके विचार शायद सबको पसंद न आएं. हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक थॉट सबके सामने रखा है. जिसने सोशल मीडिया पर एक स्पार्क क्रिएट कर दिया है. उनका ये थॉट हसबैंड वाइफ के रिश्ते और आपसी बातों पर है. अक्सर ये कहा जाता है कि पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए. इस ट्रैंड पर रानी मुखर्जी ने अपनी राय दी है. जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है.

रानी मुखर्जी ने क्या कहा?

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में रानी मुखर्जी ने कहा कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर इस बात का पड़ता है कि पिता, मां के साथ कैसा बिहेव करता है. उनके मुताबिक अगर कोई लड़का अपने पिता को मां के साथ बदतमीजी करते देखता है. तो उसे लगने लगता है कि महिलाओं के साथ इसी तरह से बिहेव किया जाता है.

रानी ने कहा, ‘अगर मां को सम्मान मिलता है, तो लड़के भी समझते हैं कि समाज में महिलाओं को वही दर्जा मिलना चाहिए.' इसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि हसबैंड को कभी वाइफ पर आवाज नहीं उठानी चाहिए. बल्कि वाइफ को ही हसबैंड से ऊंची आवाज में या आवाज उठा कर बात करनी चाहिए. रानी मुखर्जी ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में कहा और अपने स्कूल के दिनों का किस्सा भी सुनाया. साथ ही हसबैंड आदित्य चोपड़ा को लेकर मजाक भी किया.

सोशल मीडिया का रिएक्शन

हालांकि रानी का ये मजाकिया अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि किसी भी रिश्ते में चिल्लाना या आवाज उठाना सही नहीं है. चाहे वो पति करे या पत्नी. कई लोगों ने लिखा कि रानी अक्सर मजाक में ऐसी बातें कह जाती हैं,. लेकिन इस तरह के बयान गलत मैसेज देते हैं. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या हम रिश्तों में पीसफुली बात नहीं कर सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी रिश्ते में आवाज उठाने को नॉर्मल बनाना अजीब है.