बॉर्डर 2 की मदद से सनी देओल ने चटाई ऋतिक रोशन को धूल, बॉक्स ऑफिस पर बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अब भी पूरे दमखम के साथ टिकी हुई है. रिलीज के बाद से फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. वीकडेज में भी थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है. हालांकि उत्तर भारत में बारिश और कड़ाके की ठंड की वजह से कमाई पर थोड़ा असर जरूर पड़ा. लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई फिल्मों में ये तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर बन गई है. सनी देओल की फिल्म ने ऋतिक रोशन की फाइटर को भी पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें; धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज का नया पोस्टर आया सामने? एक रणवीर और दो रूप, हम्जा और जसकीरत दोनों करेंगे शॉक्ड

कमाई के साथ बने नए रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया. बल्कि कई बड़ी फिल्मों को पीछे भी छोड़ दिया है. 6 दिनों में 231.83 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ फिल्म ने ऋतिक रोशन की फाइटर (215 करोड़) को पार कर लिया है. इसके साथ ही बॉर्डर 2 अब रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई फिल्मों में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में फिल्म के पद्मावत (300.26 करोड़) को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है. फिलहाल इस लिस्ट में टॉप पर शाहरुख खान की पठान (543.22 करोड़) मजबूती से बनी हुई है. जिसे पार करना आसान नहीं होगा.

रिपब्लिक डे रिलीज के अलावा भी बॉर्डर 2 ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है. इसने हिंदी डब वर्जन कांतारा चैप्टर 1 (224.53 करोड़) को पार कर लिया है. साथ ही शाहरुख खान की सुपरहिट चेन्नई एक्सप्रेस (227 करोड़) को भी पीछे छोड़ चुकी है.

टॉप रिपब्लिक डे ग्रॉसर्स की लिस्ट

भारत में अब तक रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई फिल्मों की बात करें तो नेट कलेक्शन के मामले में पठान 543.22 करोड़ रुपये के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है. इसके बाद पद्मावत ने 300.26 करोड़ की कमाई कर दूसरा स्थान हासिल किया है. वहीं बॉर्डर 2 सिर्फ 6 दिनों में 231.83 करोड़ रुपये कमा चुकी है और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. ऋतिक रोशन की फाइटर 215 करोड़ के साथ चौथे और शाहरुख खान की रईस 139.21 करोड़ के साथ पांचवें स्थान पर है. अब सातवें दिन फिल्म से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की उम्मीद जताई जा रही है.