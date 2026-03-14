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जस्सी जैसी कोई नहीं का वो एक्टर, जिसका धुरंधर में ट्रांसफॉर्मेंशन देख पहचान नहीं पाए लोग तो अक्षय कुमार ने दे डाली ये सलाह 

'व्हील ऑफ फॉर्च्यून’ में गौरव गेरा ने 'धुरंधर' का मशहूर सीन दोहराया और कहा-  लोग नहीं पहचान पाते. इस पर अक्षय कुमार ने मजाकिया जवाब दिया. 

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जस्सी जैसी कोई नहीं का वो एक्टर, जिसका धुरंधर में ट्रांसफॉर्मेंशन देख पहचान नहीं पाए लोग तो अक्षय कुमार ने दे डाली ये सलाह 
जस्सी जैसी कोई नहीं में चुटकी के रोल में नजर आए थे गौरव गेरा
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार के क्विज रियलिटी शो ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में एक्टर गौरव गेरा हाल ही में शामिल हुए, जहां वह ‘धुरंधर' के अपने मशहूर किरदार ‘दूध सोडा' सीन को फिर से परफॉर्म करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने बताया कि लोग हैरान रह जाते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि दादी बनकर दूध सोडा बेचने वाले मोहम्मद आलम का रोल उन्होंने ही निभाया था. जबकि गौरव गेरा को जस्सी जैसी कोई नहीं में चुटकी के रोल के लिए जाना जाता है. गौरव ने शो में बताया, “बहुत सारे लोग तो पहचान ही नहीं पाते दादी की वजह से. उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो मैं ही था.”

अक्षय कुमार ने गौरव गेरा को दिया ये सुझाव

उनके इस बयान पर होस्ट अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “एक नकली दाढ़ी लेकर घुमा करो. जब कोई पहचाने नहीं तो फटाक से लगा दिया करो हां भाई, मैं हूं!” इस बात पर स्टूडियो में मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दिसंबर 2025 में रिलीज ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर' में गौरव गेरा का दाढ़ी वाला किरदार फिल्म का हाइलाइट बन गया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया. अब फिल्म का सीक्वल ‘धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

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अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके हैं गौरव गेरा

अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में टीम जुटी हुई है. इसी क्रम में गौरव गेरा के साथ शो में आयशा खान और राकेश बेदी भी स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए. गौरव ने शो में अपने पुराने और नए किरदारों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि दादी किरदार का मेकअप और लुक इतना परफेक्ट था कि रियल लाइफ में भी कई बार लोग उन्हें नहीं पहचान पाते. अक्षय और गौरव यादों में खोते दिखे. दोनों उन फिल्मों का जिक्र करते नजर आए, जिसमें साथ में काम कर चुके हैं. दोनों ने साथ में साल 2011 में आई फिल्म 'चलो दिल्ली', 'द शौकीन्स' और 'छोटे मियां बड़े मियां' में भी काम कर चुके हैं. 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है. साथ ही, इसे सोनी लीव पर भी देख सकते हैं.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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