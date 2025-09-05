विज्ञापन

10 एक्टर्स वाली फिल्म की सक्सेस पर नहीं था प्रोड्यूसर को भरोसा, मांग ली थी कास्ट से फीस वापस , हुई हिट तो...

आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती हिट साबित हुई थी. इस फिल्म में 10 एक्टर्स थे. मगर प्रोड्यूसर्स को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म चल पाएगी.

नई दिल्ली:

आमिर खान की रंग दे बसंती सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म को रिलीज हुए करीब दो दशक हो चुके हैं मगर आज भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया जाता है. इस फिल्म ने न सिर्फ लोगों की सोच बदली थी बल्कि इसके एक्टर्स की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी. रंग दे बसंती में सोहा अली खान भी नजर आईं थीं. सोहा उस समय इंडस्ट्री में नई थीं. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि प्रोड्यूसर को नहीं लगता था कि ये फिल्म चल पाएगी. इसी वजह से उन्होंने एक्टर्स से फीस का कुछ परसेंट वापस मांग लिया था.

पैसे मांग लिए थे वापस

सोहा ने जूम को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी कमाई करेगी, या लोगों को इस तरह छूएगी. दरअसल, जब हम फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स ने फोन करके कहा, 'क्या आप हमारे दिए हुए पैसे में से कुछ वापस कर सकते हैं? क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी. हम सभी ने पैसे वापस कर दिए. हमने सोचा, ठीक है, शायद, ज़रूर. लेकिन ये फिल्म एक आंदोलन बन गई और मेरे लिए, ये मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था. ऐसा कुछ जो मुझे लगता है कि मेरे सफर में हमेशा याद रहेगा.

1 साल शूटिंग की

सोहा ने आगे कहा- हमने लगभग एक साल तक शूटिंग की. हम पूरे भारत में घूमे, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई. हमारी टीम और कलाकार बहुत ही घुल-मिल गए थे. हम अक्सर घंटों इंतजार करते थे क्योंकि हमारे सिनेमैटोग्राफर बिनोद प्रधान, एक शॉट को लाइट करने में अपना समय लेते थे, और सही भी था. कभी-कभी इसमें कई-कई घंटे, यहां तक कि आधा दिन भी लग जाता था. इसलिए हमने एक यूनिट के तौर पर साथ में काफ़ी समय बिताया. दोस्ती हुई थी, उस समय हमने सोचा था, 'हम हमेशा दोस्त रहेंगे लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हमने जिंदगी भर बात ही नहीं की, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा तो यूँ ही हो जाता है.

बता दें रंग दे बसंती में आमिर खान, आर माधवन, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, सिद्धार्थ और अतुल कुलकर्णी समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए थे. इस फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बनाया था.

Rang De Basanti, Aamir Khan
