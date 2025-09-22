अक्षय कुमार की फिल्म में साउथ की उस एक्टर की होगी एंट्री, जिसकी फिल्मों का रीमेक कर अजय देवगन छाप चुके हैं करोड़ों

अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने हाल ही में फिल्म हैवान की शूटिंग शुरू की है. 17 साल बाद अक्षय और सैफ की जोड़ी किसी फिल्म में साथ में नजर आने वाली है. हैवान की शूटिंग चल रही है. फिल्म हैवान का निर्देशन दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन कर रहे हैं, जो बॉलीवुड को भूल भुलैया समेत कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं. लेकिन अब अक्षय कुमार और सैफ अली खान की इस फिल्म में साउथ की एक ऐसे एक्टर की एंट्री हो रही है, जिसकी फिल्मों का रीमेक कर अजय देवगन करोड़ों की कमाई कर चुकी हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की.

दरअसल एक इंटरव्यू में हैवान के निर्देशक प्रियदर्शन से पूछा गया कि क्या उनकी साउथ सुपस्टार मोहनलाल और अक्षय कुमार दोनों को लेकर कोई फिल्म बनाने की योजना है? इस पर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा जवाब दिया है, जो अक्षय और मोहनलाल के फैंस के लिए एक बड़ी ट्रीट हो सकता है.

मोहनलाल का होगा कैमियो रोल

डायरेक्टर ने कहा कि वह सिर्फ किसी खास कलाकार को चुनने के लिए फिल्में नहीं बनाते हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर क्लियर कर दिया कि 'हैवान' में मोहनलाल कैमियो करेंगे. उन्होंने कहा, 'अगर आप हैवान के बारे में पूछ रहे हैं, तो मोहनलाल उस फिल्म में हैं, हालांकि, वह कौन सा किरदार निभा रहे हैं, यह मैं अभी नहीं बताना चाहता, देखिए, जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूं, तो मुझे कहानी ही सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, मैं कभी भी एक्टर्स के बारे में नहीं सोचता'. प्रियदर्शन ने आगे बताया, 'पहले हमेशा स्क्रिप्ट होती है, फिर कलाकार, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं मोहनलाल और अक्षय कुमार को साथ लेकर फिल्म बनाऊंगा, ऐसे में आपको कभी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिले, तो सही कलाकारों के पीछे लग जाएं, यही फिल्म बनाने का सही तरीका है, मैं कभी फिल्म बनाने के लिए किसी स्टार के पीछे नहीं भागा'.



हैवान की कहानी कहां से आई?

बता दें, अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'हैवान' मोहनलाल की 2016 की थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' से प्रेरित है. थेस्पियन फिल्म्स और केवीएन प्रोडक्शंस के तहत बन रही हैवान 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में समुथिरकानी, सयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर, असरानी और एइनार हेराल्डसन भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म अपने ऐलान से चर्चा में हैं और दर्शक अक्षय और सैफ को एक बार फिर साथ में देखने के लिए एक्साइटेड हैं और अब फिल्म से मोहनलाल का नाम जुड़ने से दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. आपको बता दें, मोहनलाल की दृश्यम का रीमेक कर अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपये की कमाई कर चुके हैं.



