रणबीर कपूर की रामायणम् का ट्रेलर इस तारीख को अमेरिका में होगा रिलीज, लोग बोले हॉलीवुड में हाईप बनाने के लिए...

नितीश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायणम् को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. ये खबर फिल्म के ट्रेलर को लेकर है. जी बिल्कुल इस मेगा बजट फिल्म के ट्रेलर की रिलीज की तारीख और वेन्यू फिक्स हो गया है. रणबीर कपूर और साई पल्लवी के लीड रोल वाली इस फिल्म का ट्रेलर 14 जुलाई को रिलीज किया जाना है. इसके लिए लॉस एंजिल्स में एक शानदार इवेंट प्लान किया गया है. मुंबई में एक ट्रेडिशनल लॉन्च या सीधे डिजिटल रिलीज के बजाय फिल्म मेकर्स लॉस एंजिल्स में एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे इस कैंपेन को एक ग्लोबल शुरुआत मिलेगी. अपनी कास्टिंग और पौराणिक कहानी की वजह से पहले ही लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में इस फिल्म के लिए यह पहली ऑफीशियल झलक इसके प्रमोशन के सफर का एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है.
लॉस एंजिल्स में एक बड़ा इवेंट
'बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड' को मिली जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई को होने वाले ट्रेलर लॉन्च को लॉस एंजिल्स में एक मेगा इवेंट के तौर पर प्लान किया जा रहा है. यह फैसला मेकर्स की उस सोच को दिखाता है जिसके तहत वे 'रामायण' को पहली बड़ी पब्लिक प्रेजेंटेशन से ही ग्लोबल अपील वाले एक प्रीमियम थिएट्रिकल इवेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं.
सोर्स ने जानकारी दी कि, “यह एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और ट्रेलर लॉन्च की प्लानिंग फिल्म के ग्लोबल रिलीज प्लान को ध्यान में रखकर की गई है. पूरी स्टार कास्ट के इवेंट में आने की उम्मीद है और ऑडियंस के लिए कुछ सरप्राइज भी हो सकते हैं. टीम ने रिलीज से 105 दिन पहले ट्रेलर रिलीज करने का फैसला किया है.”
उम्मीद है कि ट्रेलर ऑडियंस को फिल्म की विजुअल दुनिया की पहली शानदार झलक दिखाएगा, साथ ही इस एपिक अडैप्टेशन का टोन भी बताएगा. रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसी कास्ट के साथ, फुटेज को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इंटरनेशनल वेन्यू इसके रिलीज को लेकर उम्मीदों को और बढ़ा देता है.
रणबीर कपूर की फिल्मी अपडेट
रणबीर कपूर को आखिरी बार साल 2023 में आई 'एनिमल' में देखा गया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई. इसके बाद से रामायणम् चर्चा में है और इस माइथो फिल्म के अलावा रणबीर के पिटारे में संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी है. इस फिल्म में वो विक्की कौशल और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.
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