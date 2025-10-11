इस एक्ट्रेस के साथ रणबीर कपूर ने दी डिजास्टर मूवी, उन्हीं के सामने कपिल शर्मा ने बना दिया मजाक!

रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने एक साथ चंद ही फिल्में की हैं. लेकिन उनकी जोड़ी दर्शकों को खासी पसंद आई थी. खासतौर से दोनों की फिल्म ए दिल है मुश्किल के गाने उनकी केमिस्ट्री की वजह से सुपर हिट हुए थे. लेकिन दोनों की एक और फिल्म ऐसी थी जो जबरदस्त तरीके से फ्लॉप रही थी. मजेदार बात ये है कि दोनों खुद उस फिल्म का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ. जहां दोनों ने अपनी फ्लॉप फिल्म पर मजेदार तरीके से तो रिएक्ट किया ही. अपनी पहली मुलाकात की कहानी भी दिलचस्प तरीके से सुनाई.

ऐसे उड़ाया फिल्म का मजाक

अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर ने एक साथ मुंबई वेलवेट में काम किया है. ये बात कपिल शर्मा को याद नहीं रही. उन्होंने अपने शो में आए अनुष्का रणबीर से सवाल किया कि क्या दोनों पहली बार एक साथ एक फिल्म में काम कर रहे हैं. इस पर अनुष्का शर्मा हंस दी. कपिल शर्मा को अपनी गलती का अहसास हुआ. उन्होंने कहा अरे सॉरी मैंने आपकी वो फिल्म देखी नहीं. इसके जवाब में रणबीर कपूर ने मजेदार तरीके से कहा कि वो फिल्म किसी ने नहीं देखी है.

ऐसी थी पहली मुलाकात

कपिल शर्मा ने अपने सवाल को बदलते हुए कहा कि क्या आप लोग फिल्में करने से पहले एक दूसरे को जानते थे. इस सवाल पर रिएक्ट करते हुए अनुष्का ने कहा जानते थे. इस मौके पर उनका रिएक्शन ऐसा था जिसे देखकर हंसी आना लाजमी है. इसके बाद अनुष्का शर्मा ने बताया कि उन दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब रणबीर कपूर वेक अप सिड कर रहे थे और वो पहली मूवी रब ने बना दी जोड़ी कर रही थीं. उस समय दोनों यशराज स्टूडियोज में थे. जहां रणबीर कपूर जिम कर रहे थे. अनुष्का ने कहा कि रणबीर हमेशा सबको बताता है कि जिम में उन्हें देखकर अनुष्का ने कहा कि सॉरी आई विल कम बैक. अनुष्का ने कहा मैं ऐसा क्यों कहूंगी. इस बात पर दोनों हंस पड़े.