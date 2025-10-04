सालों बाद एयरपोर्ट पर मिले रणबीर-दीपिका, लगाया एक-दूसरे को गले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखें गए. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' से बाहर होने के बाद दीपिका की यह पहला पब्लिक अपीयरेंस हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रणबीर काले कपड़े पहने अपनी कार से उतरते और एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. तभी उनकी नजर दीपिका पर पड़ी और दीपिका ने उन्हें हाथ हिलाया और दोनों एक ही एयरपोर्ट शटल में आगे बढ़ गए. मिलते ही दीपिका और रणबीर ने एक दूसरे को गए लगाया और फिर साथ चल दिए.
दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखे साथ
दिल्ली एयरपोर्ट के एक और वीडियो में एक्स कपल को शहर में एक साथ उतरते हुए देखा गया. वे साथ-साथ बाहर निकले, गले मिले और फिर अपनी-अपनी कारों में चले गए. दीपिका ने इस दौरान ग्रे रंग का आउटफिट चुना था. हालांकि यह साफ नहीं है कि दीपिका दिल्ली क्यों आई हैं. रणबीर अपने स्नीकर ब्रांड, आर्क्स के दिल्ली आउटलेट के उद्घाटन के लिए यहां हैं, जिसका जिक्र उन्होंने पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम लाइव पर अपने जन्मदिन पर फैंस के साथ बातचीत के दौरान किया था.
आने वाली है फिल्म?
फैंस उन्हें साथ देखकर काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि दोनों ने 2015 में आई फिल्म तमाशा के बाद से साथ काम नहीं किया है. अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में बनी और नैना के किरदार में दोनों को खूब पसंद किया गया था. अब दोनों को साथ देख फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो अब ‘ये जवानी है दिवानी' 2 में साथ दिखेंगे. एक फैन ने लिखा, "YJHD 2 के लिए तैयार हो जाइए! शायद शूटिंग शुरू हो रही है."
बता दें कि दीपिका और रणबीर ने 2007 में बॉलीवुड में डेब्यू करने के तुरंत बाद कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. हालांकि दीपिका ने अपने ब्रेकअप की वजहों के बारे में खुलकर बात की थी, यह कहते हुए कि रणबीर ने उन्हें धोखा दिया था.
