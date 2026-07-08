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18 जुलाई को नई दिल्ली में होगा ‘रामायण’ का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, रणबीर कपूर-यश की मेगा फिल्म से उठेगा पर्दा

रणबीर कपूर और यश स्टारर ‘रामायण’ का ट्रेलर 18 जुलाई को नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किए जाने की तैयारी है.

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18 जुलाई को नई दिल्ली में होगा ‘रामायण’ का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च, रणबीर कपूर-यश की मेगा फिल्म से उठेगा पर्दा
रामायण में रणबीर कपूर बनेंगे राम और साईं पल्लवी सीता

बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल ‘रामायण' अब अपने अगले बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रही है. वैरायटी की एक पोस्ट के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर 18 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित एक ग्रैंड इवेंट में लॉन्च किए जाने की तैयारी है. लंबे समय से इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और हर नई अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाती है. माना जा रहा है कि ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम को भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जहां फिल्म की स्टारकास्ट और मेकर्स की मौजूदगी देखने को मिल सकती है. हालांकि, आयोजन को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है.

पौराणिक कथा को आधुनिक विजुअल्स के साथ पेश करेगी फिल्म

निर्देशक नितेश तिवारी की यह फिल्म भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा सनी देओल के भगवान हनुमान और रवि दुबे के लक्ष्मण बनने की भी काफी चर्चा रही है. मेकर्स का लक्ष्य इस कालजयी कथा को आधुनिक तकनीक, भव्य विजुअल इफेक्ट्स और बड़े पैमाने पर तैयार किए गए सेट्स के साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना है.

दो भागों में रिलीज होगी मेगा बजट फिल्म

‘रामायण' को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिना जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे दो भागों में रिलीज करने की योजना बनाई गई है ताकि पूरी कहानी को विस्तार से दिखाया जा सके. फिल्म का निर्माण बड़े बजट में किया जा रहा है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की वीएफएक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. मेकर्स का उद्देश्य सिर्फ एक फिल्म बनाना नहीं, बल्कि भारतीय पौराणिक विरासत को वैश्विक दर्शकों के सामने नए अंदाज में पेश करना है. यही वजह है कि इसकी हर छोटी-बड़ी अपडेट लगातार सुर्खियां बटोर रही है.

ट्रेलर लॉन्च पर टिकीं फैंस की निगाहें

फिल्म से जुड़े पोस्टर, सेट से सामने आई तस्वीरें और कास्टिंग की खबरें पहले ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा चुकी हैं. अब सभी की नजरें ट्रेलर लॉन्च पर टिकी हैं, क्योंकि इसी के साथ फिल्म की दुनिया, किरदारों के लुक और विजुअल स्केल की पहली विस्तृत झलक सामने आने की उम्मीद है. 

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