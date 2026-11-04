रिलीज होते ही 150 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी 'रामायण', 4000 करोड़ की फिल्म के बिके 20 लाख टिकट

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि इसकी एडवांस बुकिंग में लगातार तेजी आ रही है. 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से दुनियाभर में 135 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. ट्रेड से जुड़े लोगों का अनुमान है कि रिलीज से पहले यह आंकड़ा 150 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में 'आदिपुरुष' और 'जवान' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

150 करोड़ की तरफ बढ़ रही है 'रामायण'

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 नवंबर दोपहर तक 'रामायण' की दुनियाभर में एडवांस बुकिंग 135 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. इसमें भारतीय बाजार से करीब 78 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. फिल्म ने भारत में 20 लाख से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं. वहीं, दुनियाभर में इसकी एडवांस बुकिंग 20 लाख टिकटों से काफी आगे निकल चुकी है.

भारत में फिल्म के 6 हजार से ज्यादा स्क्रीन पर शो चल रहे हैं. खास बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ही एक हजार से ज्यादा स्क्रीन जोड़ी गई हैं. फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हो रही है. इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में भी दर्शक टिकट बुक कर रहे हैं.

'जवान' और 'आदिपुरुष' को छोड़ा पीछे

एडवांस बुकिंग के मामले में 'रामायण' ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग से करीब 40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन करने की ओर बढ़ रही है. इसके साथ ही यह प्रभास की 'आदिपुरुष', शाहरुख खान की 'जवान', 'पठान' और रणबीर कपूर की 'एनिमल' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है.

हालांकि, फिल्म अभी भी रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से काफी पीछे है. इस फिल्म ने रिलीज से पहले दिन एडवांस बुकिंग में करीब 95.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 'रामायण' के लिए इस आंकड़े तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है.

फिल्म में नजर आएंगे बड़े सितारे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' दो हिस्सों में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे.

फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है. इसमें भारतीय सिनेमा के साथ हॉलीवुड स्तर के विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म का पहला हिस्सा 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, दूसरा हिस्सा दिवाली 2028 में रिलीज करने का प्लान है. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

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