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30 जुलाई को यहां रिलीज हो रहा 4000 करोड़ की रामायण का ट्रेलर, 4 मिनट 15 सेकंड में दिखेंगे श्रीराम से लेकर रावण तक

Ramayana Part 1 trailer: अब ‘रामायण' के ट्रेलर को लेकर नया अपडेट सामने आया है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का ट्रेलर अब और कैसे आने वाला है, इसका खुलासा हो गया है.

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30 जुलाई को यहां रिलीज हो रहा 4000 करोड़ की रामायण का ट्रेलर, 4 मिनट 15 सेकंड में दिखेंगे श्रीराम से लेकर रावण तक
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Ramayana Part 1 trailer: रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल की फिल्म ‘रामायण पार्ट 1' के ट्रेलर को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है. मेकर्स लगातार ट्रेलर को लेकर अपडेट दे रहे हैं. बीते दिनों ‘रामायण' का ट्रेलर रिलीज भी होने वाला था, लेकिन खास कारण की वजह से ट्रेलर की रिलीज को टालना पड़ा. अब ‘रामायण' के ट्रेलर को लेकर नया अपडेट सामने आया है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का ट्रेलर अब और कैसे आने वाला है, इसका खुलासा हो गया है. 

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कहां जाएगा रामायण का ट्रेलर

रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण' का ट्रेलर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर-मैन ब्रैंड न्यू डे के साथ दिखाया जाएगा. मार्वल यूनिवर्स की यह फिल्म 30 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की शुरुआत या इंटरवल में ‘रामायण' और 'एवेंजर्स डूम्सडे' का ट्रेलर दिखाया जाएगा. इसके साथ ही यह भी बताया है कि दोनों फिल्मों के ट्रेलर का रन टाइम कितना होगा. ‘रामायण' का ट्रेलर 4 मिनट 15 सेकंड का होगा. जबकि 'एवेंजर्स डूम्सडे' का ट्रेलर 2 मिनट 28 सेकंड का होगा. 

फिल्म के बारे में 

हालांकि अभी तक ट्रेलर को लेकर ‘रामायण' के मेकर्स की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. आपको बता दें कि ‘रामायण' में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और संगीत ऑस्कर विजेता हैं. ज़िमर और ए.आर. रहमान ने दिया है. ‘रामायण' को शुरुआत से ही दुनिया भर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी, जिसमें एक खास अंग्रेजी संस्करण भी शामिल होगा. 

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