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बढ़ती महंगाई पर दूरदर्शन की रामायण के लक्ष्मण ने दिया रिएक्शन, बोले- गैस सिलेंडर पहले एक महीने चलता था...

अभिनेता सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया में चल रहे युद्ध और बढ़ती अशांति पर गहरा दुख जाहिर किया. उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व के हालात का जिक्र करते हुए भारत में ईंधन की कीमतों और सप्लाई पर भी बात की.

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बढ़ती महंगाई पर दूरदर्शन की रामायण के लक्ष्मण ने दिया रिएक्शन, बोले- गैस सिलेंडर पहले एक महीने चलता था...
बढ़ती महंगाई पर रामायण के लक्षण ने दिया रिएक्शन

अभिनेता सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया में चल रहे युद्ध और बढ़ती अशांति पर गहरा दुख जाहिर किया. उन्होंने खास तौर पर मध्य पूर्व के हालात का जिक्र करते हुए भारत में ईंधन की कीमतों और सप्लाई पर भी बात की. सुनील ने सोमवार को अपना वीडियो आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इसमें वे कहते हैं, "इस समय, पूरी दुनिया बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है और इसका कारण युद्ध है. युद्ध की वजह से, कई देश प्रभावित हुए हैं. हमारा देश भी प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि हमारे देश में मौजूदा स्थिति हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की वजह से है."

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सरकार पर बोले सुनील लहरी

सुनील ने उन लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि दूसरे देशों में हो रहे युद्ध के लिए हमारी सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? हम इसमें कैसे शामिल हो गए? उन्होंने कहा, "हां, मैंने माना कि मध्य पूर्व से आने वाले तेल, गैस और पेट्रोल में थोड़ी देरी हो रही है, जिससे कीमतों में काफी असर देखने को मिल रहा है. ऐसी स्थिति में कुछ बुद्धिजीवियों के प्रभाव में आकर सरकार पर दोष मढ़ना शुरू कर दें और हड़ताल करना शुरू कर दें और चिल्लाना शुरू कर दें, तो इससे कोई भला नहीं होने वाला. बेहतर यही है कि हम कोई समाधान ढूंढ़ें."

सुनील लहरी की सलाह

अभिनेता ने कहा, "गैस सिलेंडर पहले एक महीने चलता था, तो अब उसे डेढ़ महीने चलाने की कोशिश करें. खाना कम तेल में बनाएं, कुछ कच्चा भोजन खाएं. इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा." वहीं, उन्होंने पेट्रोल-डीजल बचाने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा, "अलग-अलग गाड़ियां चलाने की बजाय एक ही दिशा में जाने वाले तीन-चार लोग साथ में कार या बाइक शेयर करें. इससे ईंधन बचेगा, आप बचेंगे और देश को भी फायदा होगा." अपनी बात को खत्म करते हुए अभिनेता ने कहा, "अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में न आएं. अपना और अपनों का ख्याल रखें. खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जय राम जी." वीडियो पोस्ट कर सुनील ने लिखा, "युद्ध की वजह से पूरा विश्व तनावपूर्ण स्थिति में है, हमें बहकावे में नहीं आना है, सूझ-बूझकर शांति से काम लेना है."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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