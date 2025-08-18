आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम गोपाल वर्मा ने एनिमल लवर्स को किया टारगेट, बोले- आप डॉग के लिए...

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर कुछ पोस्ट शेयर किया हैं, जिसमें वह एनिमल लवर्स को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं. उनके एक्स पर पोस्ट उनके लिए है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश की आलोचना की है, जिसमें दिल्ली प्रशासन को सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को शेल्टर में भेजने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि इससे कुत्तों के काटने, रेबीज और मानव मृत्यु के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है. इसी पर अब डायरेक्टर, जो सत्या, शिवा और कंपनी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना रिएक्शन देते हुए सपोर्ट जाहिर किया.

राम गोपाल वर्मा ने 10 प्वॉइंट्स में डॉग लवर्स को कहा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए गए फैसले से नाराज हैं. आगो उन्होंने एक प्वॉइंट में कहा, आवारा कुत्तों के शिकार लोगों और उनके प्रियजनों के प्रति दया का उपदेश देना इनसेंसिटिव है, जबकि नागरिकों का एक निश्चित वर्ग अपने आलीशान घरों में अपने पालतू जानवरों से प्यार कर सकता है.

राम गोपाल वर्मा ने एनिमल लवर्स पर "चुनिंदा सहानुभूति" का आरोप लगाते हुए कहा, "आप कुत्तों के लिए रोते हैं, लेकिन मरे हुए इंसानों के लिए नहीं.सिर्फ़ कुत्तों को ही नहीं, शायद सभी जानवरों को जीने का अधिकार है, लेकिन क्या यह इंसानों की जान की कीमत पर हो सकता है?" इसके अलावा राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर फैंस और फॉलोअर्स से "कुत्तों के हमले के सभी वीडियो" उन्हें भेजने का भी अनुरोध किया है.

व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए, फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निराश डॉग लवर्स के लिए कई "समाधान" सुझाते हुए लिखा, "चूंकि आप इंसानों से ज़्यादा डॉग की पूजा करते हैं, इसलिए मंदिरों में देवताओं की जगह आवारा कुत्तों को स्थापित करें और उनसे मोक्ष की प्रार्थना करें,".

निर्देशक ने एक्स पर लेटेस्ट पोस्ट में कहा, अगर डॉग प्रेमी सरकारी अधिकारियों को दोष दे रहे हैं, तो उन्हें "जाकर अधिकारियों और राजनेताओं के पैर काटने चाहिए." डायरेक्टर के इस पोस्ट पर कुछ लोग सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उन्हें सपोर्ट करते दिख रहे हैं.