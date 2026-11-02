राम गोपाल वर्मा का आंध्र प्रदेश के स्कूल में चेन सॉ से हमले पर रिएक्शन, हिंसा बढ़ने के लिए फिल्मों को दोष देने पर कही ये बात

निर्माता राम गोपाल वर्मा (RGV) ने उन फिल्मों की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है, जिन पर हिंसा को सामान्य बनाने और उसे बढ़ावा देने का आरोप है. रविवार को फिल्म निर्माता ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा कि हिंसक कंटेंट वाली फिल्मों के प्रति जो गुस्सा दिखाया जाता है, वह अक्सर गलत दिशा में होता है. उन्होंने लिखा, "हिंसा बढ़ने के लिए फिल्मों को दोष देना, ठीक वैसा ही है जैसे अपहरण की घटनाओं के बढ़ने के लिए रामायण को दोष देना." जो लोग नही जानते उन्हें बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रापताडु में एक स्कूल के अंदर चेन-सॉ (आरी) से हमला करने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. हेमंत नाम के एक 21 वर्षीय युवक ने 10वीं कक्षा के क्लासरूम में घुसकर 15 साल की एक छात्रा पर चेन-सॉ से हमला कर दिया.

फिल्मों में हिंसा की इंटरनेट यूजर्स ने की आलोचना

अपनी सहपाठी को बचाने की कोशिश में लक्ष्मी नाम की एक अन्य छात्रा भी घायल हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी काफी समय से उसका पीछा कर रहा था. जब लड़की ने उसके प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तो उसने हमला कर दिया. पीड़िता का बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फिल्म निर्माता संदीप रेड्डी वांगा की आलोचना की. उन्होंने उनकी फिल्म 'एनिमल' (जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में हैं) के उस दृश्य का जिक्र किया, जिसमें अभिनेता एक लोडेड बंदूक लेकर स्कूल के क्लासरूम में घुसता है. स्कूल में हुई इस भयावह घटना के बाद अब उस दृश्य पर फिर से चर्चा हो रही है.

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एक यूजर ने लिखा, "जब ध्रुव राठी ने आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा पर 'धुरंधर' जैसी फिल्मों के जरिए हिंसा और प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, तो राइट-विंग के लोगों ने उन्हें गालियां दी थीं. और अब हम देख रहे हैं कि नफरत को सामान्य मानने और हिंसा को महिमामंडित करने के क्या नतीजे होते हैं. भारत में सिनेमा पर सवाल उठाना उस मानसिकता पर सवाल उठाने से भी बड़ा अपराध माना जाता है, जिसे ये फिल्में बढ़ावा देती हैं."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में एक सीन है, जिसमें रणबीर कपूर एके-47 लेकर क्लासरूम में घुसते हैं. ऐसी फिल्मों का नतीजा यही होता है. संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर जैसे अभिनेताओं को युवाओं के दिमाग में जहर घोलने के लिए कब जिम्मेदार ठहराया जाएगा?"

एक तीसरे यूजर ने लिखा, "वास्तविक दुनिया की भयावह घटनाओं को देखना सच में डरावना है और फिर लोगों को संदीप वांगा का बचाव करते देखना, जो स्क्रीन पर अत्यधिक और बेतहाशा हिंसा को 'मर्दाना' या 'अल्फा' व्यवहार के रूप में पेश करते हैं, यह सब इस पागलपन का महिमामंडन करता है और हमारी बुनियादी मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर रहा है."

आरजीवी 'एनिमल' के निर्देशक के मुखर समर्थक रहे हैं. उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से संदीप और उनकी फिल्म निर्माण शैली की तारीफ की है, जबकि संदीप खुद आरजीवी को अपना आदर्श मानते हैं. इस बीच, आरोपी का पता लगा लिया गया है और उसे धर्मावरम में हिरासत में ले लिया गया है.

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