बाबिल खान हाल ही में रचित सिंह के पॉडकास्ट में शामिल हुए, जहां उन्होंने मनोरंजन जगत में अपने सफर, ऑडिशन के अनुभव और बीते कुछ सालों में अभिनय को लेकर अपनी सोच में आए बदलावों पर खुलकर बात की. बाबिल ने बताया कि फिल्म के सेट पर काम करते हुए उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह पहले से ज्यादा सहज महसूस करते हैं, लेकिन ऑडिशन देने का डर आज भी उनके मन में बना हुआ है.

अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, “मुझे आज भी ऑडिशन देने से डर लगता है, चाहे शूटिंग के लिए सेट पर आने के बाद मेरा आत्मविश्वास कितना भी बढ़ जाए. इंडस्ट्री में 6 साल बिताने के बाद अब मुझे इस काम में मजा आने लगा है.” उनकी यह बात बताती है कि कई सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ऑडिशन का दबाव बना रह सकता है. जहां धीरे-धीरे फिल्म के सेट पर काम करना उनके लिए आसान और मजेदार होता जा रहा है, वहीं ऑडिशन की प्रक्रिया आज भी उनके मन में घबराहट और कई सवाल पैदा करती है.

बाबिल की यह साफगोई अभिनय के प्रति उनके बढ़ते आत्मविश्वास और इंडस्ट्री को लेकर उनकी बदलती सोच को भी दिखाती है. खासतौर पर उनका यह कहना कि “अब मजा आने लगा है”, बताता है कि समय, अनुभव और लगातार काम करने के साथ उन्हें फिल्म बनाने की प्रक्रिया का आनंद मिलने लगा है.

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ऑडिशन को लेकर अपने डर और सेट पर काम करने के बढ़ते आनंद के बारे में बाबिल की यह ईमानदार बात नए कलाकारों के साथ-साथ दर्शकों को भी उनसे जुड़ने का मौका देती है. उनका अनुभव यह समझाता है कि आत्मविश्वास का मतलब हमेशा अपने हर डर पर जीत हासिल करना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद उस काम को करते रहना है जिससे आप प्यार करते हैं.