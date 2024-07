Olympics 2024: मेगास्टार चिरंजीवी ने बेटे-बहू और पत्नी के साथ शेयर की फैमिली फोटो, फैंस को दिखाई पोती क्लिन कारा की झलक

ओलंपिक गेम्स पैरिस 2024 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त तक चलेगा. इस बार मेगा स्टार चिरंजीवी समर ओलंपिक 2024 के प्रतिष्ठित उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे. इससे पहले उन्होंने फैंस के साथ एक खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की है, जिसमें वह पत्नी सुरेखा, बेटे राम चरण, बहू उपासना कामिनेनी और पोती क्लिन कारा के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनकी पोती क्लिन कारा की झलक ने फैंस का दिल जीत लिया है.

सुपरस्टार चिरंजीवी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कल पेरिस के लिए यात्रा करते हुए, हाइड पार्क लंदन में परिवार और अपनी छोटी पोती क्लिन कारा के साथ एक शांत पल का आनंद ले रहे हैं! समर ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह आ रहा है."

Relishing a serene moment with family and the grand little one Klin Kaara at Hyde Park London, en route our journey to Paris tomorrow!



Summer Olympics 24 Inaugural Event Beckons :) pic.twitter.com/bFa31zBh3a