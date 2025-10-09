उसने नहीं सुनी... दोस्त का खुलासा राजवीर जवंदा को बाइक राइड पर जाने से पत्नी ने था रोका, आखिरी बातचीत में...

पंजाबी संगीत जगत के लिए दुखद खबर बीते दिन सामने आई कि मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हो गया. लगभग 12 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद, उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. राजवीर जवंदा 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास एक भयानक बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था. राजवीर का हादसा उस वक्त हुआ जब वह अपनी बाइक राइडिंग के दौरान शिमला की ओर जा रहे थे. पिंजौर के पास सड़क पर अचानक पशु से टकराने के कारण उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई. इस दुर्घटना में उन्हें सिर व रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं. वहां से उन्हें अस्पताल लाते वक्त हार्ट अटैक भी आ गया था, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था.

लेकिन अब राजवीर के करीबी दोस्त ने बताया कि उनकी वाइफ ने उन्हें बार बार बाइक ट्रिप पर ना जाने के लिए कहा था. डेली पोस्ट पंजाब को दिए इंटरव्यू में एक दोस्त ने कहा, उन्होंने उसे ना जाने के लिए कहा था.. लेकिन उसने नहीं सुनी. दोस्त ने खुलासा किया कि राजवीर की वाइफ ने उन्हें अपनी 1300 सीसी की हाई-पावर मोटरसाइकिल न चलाने के लिए साफ मना किया था, क्योंकि उसे डर था कि यह अनसेफ है, लेकिन राजवीर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा. परिवार का कहना है कि वह फोन कॉल उनकी आखिरी बातचीत थी.

राजवीर के निधन से पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई. पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "मशहूर पंजाबी गायक राजवीर जवंदा की सड़क हादसे के बाद मृत्यु की खबर ने दिल को झकझोर दिया है. वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत गंभीर बनी रही. पंजाबी संगीत जगत ने आज एक बेजोड़ आवाज खो दी है. मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की ताकत दे."

एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने भी इंस्टाग्राम पर राजवीर की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए भावुक संदेश लिखा, "खुशमिजाज और नेकदिल राजवीर का इतनी जल्दी चले जाना असहनीय दर्द है. प्रिय राजवीर, अलविदा. एक होनहार युवा प्रतिभा को खोना अपूरणीय क्षति है. उनके परिवार व निकटजनों को इस कठिन दौर में हिम्मत मिले. वह हमेशा यादों में जिंदा रहेंगे."

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने भी इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "जवंदा जिंदगी की जंग हार गए. हम तुम्हें नहीं भूल पाएंगे छोटे भाई."