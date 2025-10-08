पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, 11 दिन पहले हुआ था एक्सिडेंट

पॉपुलर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 साल की उम्र में निधन हो गया. पिछले महीने हुए एक सड़क हादसे के बाद से वे मोहाली के एक अस्पताल में आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे. लेकिन बुधवार (8 अक्टूबर) सुबह वे जिंदगी की जंग हार गए. उनकी मौत की खबर फैलते ही सेलेब्रिटीज से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी. बता दें कि 27 सितंबर को राजवीर की मोटरसाइकिल अचानक सड़क पर आए आवारा पशु से टकरा गई, जिससे उन्हें सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं. डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद नाजुक बताई थी. वे मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे. आखिरकार 8 अक्टूबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली.

एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत गायक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “बहुत जल्दी चले गए.” हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया. पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, “राजवीर जवंदा के असामयिक निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया. हफ्तों की बहादुरी भरी लड़ाई के बाद वे बहुत जल्दी चले गए. आपकी मधुर आवाज और जीवंत ऊर्जा हमेशा दिलों में गूंजती रहेगी. शाश्वत शांति प्राप्त करें, राजवीर.”

पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष फतेहजंग सिंह बाजवा ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, “राजविर जवंदा जी के निधन से गहरा दुख हुआ. हम सभी ने उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा. उनके परिवार, दोस्तों और फैन्स को मेरी हार्दिक संवेदना. वाहेगुरु उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें और प्रियजनों को इस कठिन समय में ताकत दें.”

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, “राजविर जवंदा के असामयिक निधन से बेहद दुखी. बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उनकी मधुर आवाज पंजाब के हर धड़कन में बसेगी. परिवार, दोस्तों और लाखों फैन्स को हार्दिक संवेदना. वाहेगुरु उनकी आत्मा को शाश्वत शांति दें.”

