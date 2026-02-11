राजपाल यादव के घर हो रही जश्न की तैयारी, काम पर लगे हैं 50 मजदूर, बड़े भाई बोले- जमानत का इंतजार- Exclusive

राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं. वो बेल पर कब बाहर आएंगे इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है हालंकि उनके घरवालों को पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे और घर पर होने वाले एक जश्न में भी शामिल होंगे. राजपाल यादव के भाई श्रीपाल यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में अपने घर में चल रही तैयारियों के बारे में बताया और साथ ये भी बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि राजपाल भी इस खुशी के मौके पर परिवार के साथ होंगे.

राजपाल यादव की भतीजी की शादी

आप सोच रहे होंगे कि मुसीबत की घड़ी में राजपाल यादव के घर कौनसे जश्न की तैयारी चल रही है तो बता दें कि उनके बड़े भाई श्रीपाल यादव की बेटी की शादी है. उनके घर पर फिलहाल इसी की तैयारी जोरों पर है. श्रीपाल यादव ने कहा, हमारे मन में पूरा विश्वास है कि कल को वो बाहर आएंगे. घर में हमारी बिटिया की शादी भी है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है. पता नहीं ये कौन पत्रकार असंतुष्ट होकर आ गया और उसने कह दिया कि घर में मायूसी है. अरे, जहां 50-50 लेबर काम कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें डटे हुए हैं वहां मायूसी कैसे हो सकती है. दोपहर का समय था, लेबर खाना खा रहे होंगे और वहां घर पर कोई मिला नहीं होगा, उसने फोटो खींच लिया होगा कि यहां मायूसी छाई है.

राजपाल यादव का शादी में होना जरूरी

श्रीपाल यादव ने कहा, घर पर कोई मायूसी नहीं है. हम पूरे हौसले के साथ काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि वो कल को आ जाएंगे और हम शादी पूरे जश्न के साथ मनाएंगे. कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी तरह की. ये जरूर है कि क्योंकि मेन आकर्षण वही हैं तो शादी में उनका होना बहुत जरूरी है. इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कल बाहर आ जाएं. 19 फरवरी को राजपाल यादव की भतीजी की शादी है और परिवार को पूरी उम्मीद है की वो शादी के जश्न में जरूर शामिल होंगे.