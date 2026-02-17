विज्ञापन

12 दिन बाद तिहाड़ जेल से छूटे राजपाल यादव, कहा- धन्यवाद हाई कोर्ट...सामने आया पहला वीडियो

बॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर्स में से एक राजपाल यादव बीते दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरे. हालांकि अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है. राजपाल यादव जेल से छूट गए हैं और उनका पहला वीडियो सामने आ गया है.

12 दिन बाद जेल से छूट कर बाहर आए राजपाल यादव

बॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर्स में से एक राजपाल यादव बीते दिनों अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरे. हालांकि अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है. कर्ज ना चुका पाने के चलते तिहाड़ जेल में बंद राजपाल को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और अब वह जेल से रिहा होकर बाहर आ चुके हैं.  अपनी 2012 की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े 9 करोड़ रुपये के लंबे समय से चल रहे कर्ज के मामले में वह जेल गए थे. सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली और आज उनकी रिहाई हुई. रिहाई के बाद एक्टर ने मीडिया से बात की, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

राजपाल यादव ने जेल से बाहर आते ही क्या कहा?

जेल से बाहर आते ही राजपाल यादव ने समर्थन के लिए सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद किया. साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को भी थैंक्यू कहा. राजपाल ने कहा, "मैं 2027 में मुंबई में बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लूंगा. पूरे देश के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, मेरे साथ हैं. जिस तरह से पूरे देश और दुनिया ने, मेरे बॉलीवुड ने, मुझे प्यार दिया है उसके लिए आभार. अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. धन्यवाद, हाई कोर्ट".

5 फरवरी को किया सरेंडर

भूल भुलैया, चुप चुप के, हंगामा, गरम मसाला और वक्त : द रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फिल्मों के लिए मशहूर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था, जब कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट केस में और समय देने की उनकी आखिरी मिनट की अर्जी खारिज कर दी थी.

उनके वकील भास्कर उपाध्याय के मुताबिक, एक्टर ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में 2.5 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. कर्ज की शुरुआती रकम 5 करोड़ रुपये है, जिसमें ब्याज, पेनल्टी और दूसरी चीजें मिलाकर राजपाल यादव को कुल 9 करोड़ रुपये देने हैं. राजपाल यादव ने बकाया चुकाने के लिए कई चेक दिए, लेकिन वे बाउंस हो गए, जिससे उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत क्रिमिनल चार्ज लगे. 2 फरवरी, 2026 को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया और उनके बार-बार वादे तोड़ने को खराब व्यवहार बताया.

एक्टर को गंभीर फाइनेंशियल और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 2012 में डायरेक्ट की गई उनकी पहली फिल्म 'अता पता लापता' के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई है.

सेलेब्स ने की मदद

राजपाल यादव के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद से, सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद और प्रियदर्शन समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्टर की फाइनेंशियल मदद के लिए आगे आए. फिल्ममेकर डेविड धवन, एक्टर वरुण धवन और गुरमीत चौधरी, सिंगर मीका, गुरु रंधावा और अनूप जलोटा, म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह यादव, पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव और बॉक्सर विजेंदर सिंह ने भी राजपाल यादव की मदद की है.

