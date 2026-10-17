15 बच्चों को संभालने वालीं पत्नी पर राजपाल यादव ने लुटाया प्यार, जन्मदिन पर बोले- तुम परिवार का हीरा हो

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर पत्नी राधा को जन्मदिन की स्पेशल शुभकामना दी. इतना ही नहीं, अभिनेता राजपाल यादव ने पत्नी को परिवार का 'हीरा' भी बताया. शनिवार को बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी पत्नी के साथ एक मनमोहक कपल फोटोशेयर की और अपने जीवन में उनके जैसा कोई व्यक्ति पाने के लिए अपने भाग्य को धन्यवाद दिया. उन्होंने खुलासा किया कि मेरे साथ इतना कुछ सहने के बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और चट्टान की तरह मजबूती से मेरे साथ खड़ी रहीं.

अभिनेता राजपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "माता-पिता, गुरु (दद्दा), मेरे अंदर के मनोरंजन कुमार (एमआरके) और परम पिता परमेश्वर, परमात्मा रूपी ब्रह्मांड के बाद, अगर मेरी जिंदगी में किसी का सबसे बड़ा कर्ज है, तो वह है मेरी प्रिय राधा का इस कर्ज को मैं हृदय से, खुशी-खुशी हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं और इस बात पर गर्व भी महसूस करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई. जिंदगी की आपाधापी के हर मोड़ पर साथ रहे. हर मुश्किल घड़ी में, बिना आपा खोए, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा.''

उन्होंने आगे कहा, "मेरे साथ इतना सब कुछ सहने के बाद भी, तुमने मेरे परिवार के बच्चों को अच्छे से पढ़ाया-लिखाया और उन्हें जिंदगी की सीख दी. ये सपना मेरा था, लेकिन इसे पूरा तुमने किया. आज तक तुमने मुझसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि अपना सब कुछ मेरे और मेरे परिवार की खुशियों के लिए न्योछावर कर दिया.''

राधा की तारीफ करते हुए उन्होंने शेयर किया, ''सच कहूं तो आप हमारे परिवार में एक हीरा हैं.'' राजपाल ने भावुक जन्मदिन पोस्ट के अंत में लिखा, "इस सबके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी था, आभारी हूं और हमेशा आभारी रहूंगा. मेरी प्रियतमा को जन्मदिन की शुभकामनाएं. हमेशा तुम्हें प्यार करता हूं, मेरी जान राधा."

बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव की पहली पत्नी करुणा का बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था. उनसे उनकी एक बेटी ज्योति है. बाद में राजपाल यादव ने राधा से शादी की, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं- हर्षिता और रेहांशी.

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