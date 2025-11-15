विज्ञापन

राजकुमार राव चौथी वेडिंग एनिवर्सरी पर बने बेटी के पिता, पोस्ट के साथ शेयर की गुड न्यूज

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने बेटी का स्वागत किया है, जिसकी जानकारी कपल ने पोस्ट शेयर करते हुए दी है. 

राजकुमार राव और पत्रलेखा बने बेटी के पेरेंट्स
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा शादी के 4 साल बाद बेटी के परेंट्स बन गए हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए एक पोस्ट शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. कपल ने कोलाब पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा गया,हम बहुत खुश हैं भगवान ने हमें एक बच्ची का आशीर्वाद दिया है. धन्य माता-पिता पत्रलेखा और राजकुमार. इस पोस्ट के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, भगवान ने हमें हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है. 

इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. जहां हार्ट इमोजी से कमेंट सेक्शन भर गया है तो वहीं सिंगर नीति मोहन ने कमेंट में लिखा, बहुत बहुत बधाईयां. पत्रलेखा, राजकुमार राव और छोटी एंजेल को देखने के लिए बेताब हूं. 

इससे पहले 9 जुलाई को बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. कपल ने कोलाब पोस्ट में लिखा था, "बच्चे का आगमन होने वाला है- पत्रलेखा और राजकुमार." 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राजकुमार ने पत्रलेखा को पहली बार एक विज्ञापन में देखा था और उन्हें वह बहुत प्यारी लगीं. उस समय, वह उनसे मिलना भी चाहते थे. आखिरकार, हंसल मेहता की 2014 की ड्रामा 'सिटीलाइट्स' की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. अक्टूबर 2021 में, राजकुमार ने पत्रलेखा को प्रपोज किया और नवंबर 2021 में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक खूबसूरत समारोह में दोनों ने शादी कर ली. 

 

