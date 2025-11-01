राज कुमार के उस प्यार की 9 तस्वीरें, जिसे पति ने किया परेशान तो प्रेमी ने दिया धोखा, 38 की उम्र में गई जान

बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो कई प्रेम कहानी मशहूर है, लेकिन कुछ प्रेम कहानी ऐसी है जिनका अंत बेहद ही खराब हुआ. कुछ ऐसे ही लव स्टोरी दिग्गज एक्टर राजकुमार की थी, जिन्होंने फेमस एक्ट्रेस मीना कुमारी को दिल दिया. लेकिन उनकी लव लाइफ ज्यादा लंबी नहीं रही और मीना कुमारी की बेहद दर्दनाक मौत हो गई. आइए आज हम आपको बताते राजकुमार और मीना कुमारी की लव स्टोरी और उनकी मिस्ट्री डेथ के बारे में.





राजकुमार और मीना कुमारी दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने सेलिब्रिटी थे. दोनों की मुलाकात पाकीजा फिल्म के सेट पर हुई थी, सेट पर ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई और धीरे-धीरे ये मोहब्बत में बदल गई.





राजकुमार अपनी रॉयल पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे. मीना कुमारी को उनके बोलने का स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस बेहद पसंद था. वहीं, मीना कुमारी पहले से ही शादीशुदा थी और अपने पति से अलग रह रही थीं.





मीना कुमारी की पहली शादी कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो उनसे अलग हो गई और अकेले जिंदगी जी रही थी, इस दौरान राजकुमार उनके लिए सहारा बनें.





कहा जाता है कि मीना कुमारी और राजकुमार दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत देते थे और बेहद प्यार करते थे, लेकिन समाज और इंडस्ट्री की वजह से उनका रिश्ता कभी भी खुलकर सामने नहीं आया.





जब मीना कुमारी लिवर सिरोसिस की बीमारी से जूझ रही थी, उस वक्त भी राजकुमार ने उनका साथ दिया। लेकिन इलाज के दौरान दोनों में दूरी आ गई और ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई.





31 मार्च 1972 को मुंबई के सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में मीना कुमारी ने आखिरी सांस ली, उस वक्त उनकी उम्र केवल 38 साल थी. फिल्म पाकीजा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई.





मीना कुमारी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1939 में लेदरफेस नाम की फिल्में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था.





मीना कुमारी को उनके इमोशनल एक्टिंग के कारण ट्रेजेडी क्वीन नाम से भी जाना जाता था.





मीना कुमारी ने अपने फिल्मी करियर में बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और गुलाम, दिल एक मंदिर और पाकीजा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था.