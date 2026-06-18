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दिवाली 2026 पर होगा महाक्लैश... रजनीकांत की 'जेलर 2' के सामने खड़ी होगी रणबीर की 'रामायणम'?

एक तरफ रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' है, जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म 'रामायणम' है, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है.

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दिवाली 2026 पर होगा महाक्लैश... रजनीकांत की 'जेलर 2' के सामने खड़ी होगी रणबीर की 'रामायणम'?
4000 करोड़ की 'रामायणम' को चुनौती देगी 'जेलर 2'?
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क्या दिवाली 2026 बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस मुकाबले की गवाह बनने वाली है? इस सवाल ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. एक तरफ रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' है, जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म 'रामायणम' है, जिसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. ताजा रिपोर्ट के बाद इस क्लैश को लेकर खूब बातें होने लगी हैं. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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'जेलर 2' को लेकर आया बड़ा अपडेट

रजनीकांत की 'जेलर 2' का नाम इस साल की सबसे पॉपुलर फिल्मों में शामिल है. पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और फैंस के दिलों में खास जगह बनाई थी. यही वजह है कि इसके सीक्वल को लेकर भी जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. बताया जा रहा है कि फिल्म का काम काफी पहले पूरा हो चुका है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर मेकर्स अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं.

दिवाली रिलीज पर मेकर्स का फोकस

पहले खबरें थीं कि फिल्म इंडिपेंडेंस डे के आसपास या फिर सितंबर 2026 में रिलीज हो सकती है. लेकिन अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स इसे दिवाली 2026 पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. त्योहारों के सीजन में बड़ी फिल्मों को अच्छा फायदा मिलता है और शायद यही वजह है कि 'जेलर 2' के लिए भी इस स्लॉट पर नजर रखी जा रही है.

रणबीर की 'रामायणम' से हो सकता है बड़ा क्लैश

दिलचस्प बात ये है कि रणबीर कपूर की 'रामायणम' भी दिवाली 2026 पर रिलीज होने वाली है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है. फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में अगर 'जेलर 2' और 'रामायणम' एक साथ सिनेमाघरों में पहुंचती हैं, तो फैंस को साल का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मुकाबला देखने को मिल सकता है.

सिर्फ दो नहीं, तीन फिल्मों की हो सकती है टक्कर

मामला यहीं खत्म नहीं होता. खबरों की मानें तो सिलंबरासन टीआर की फिल्म 'अरसन' को भी दिवाली के मौके पर रिलीज करने की तैयारी है. यानी एक ही समय में तीन बड़ी फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश कर सकती हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस की जंग और भी दिलचस्प हो जाएगी.

स्टारकास्ट भी बढ़ा रही एक्साइटमेंट

'जेलर 2' का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं. फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर मुथुवेल पांडियन के दमदार किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, एसजे सूर्या और सूरज वेंजारामूडु भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. अब फैंस की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि मेकर्स आखिरकार रिलीज डेट पर मुहर कब लगाते हैं.

लेखक के बारे में
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आनंद कश्यप
सीनियर न्यूज राइटर
आनंद कश्यप को 10 का डिजिटल मीडिया का अनुभव. 2016 से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल से की, फिर दैनिक जागरण के एंटरटे... और पढ़ें
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