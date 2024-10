कंगुवा मेरे लिए बनी थी... सूर्या को सुपरस्टार रजनीकांत ने कही ये बात

Ranjinikanth On Kanguva: कंगुवा 14 नवंबर को रिलीज होने को तैयार है. इससे पहले यह 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सुपरस्टार रजनीकांत की वेट्टैयन के लिए एक्टर सूर्या ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया. इसी बीच कंगुवा के म्यूजिक लॉन्च पर सुपरस्टार रजनीकांत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कंगुवा उनके लिए बनी है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डायरेक्टर शिवा को उन्होंने एक पीरियड ड्रामा लिखने के लिए कहा था.

स्पेशल वीडियो में थलाइवा कहते हैं, "अन्नाथे में शिवा के साथ काम करते समय, मैंने उनसे मेरे लिए एक ऐतिहासिक विषय पर कहानी लिखने के लिए कहा, और मुझे लगता है कि उन्होंने कंगुवा लेकर आए. हालांकि, इसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए थे और इसे सूर्या को दिया जाना चाहिए था. लेकिन कोई बात नहीं. मुझे उम्मीद है कि वह मेरे लिए कुछ और लेकर आएंगे."

"I asked #Siva to make a period film with me. I am pretty sure that #Kanguva was made for me & then gone to Studio Green & #Suriya😁"



