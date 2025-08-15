विज्ञापन

रजनीकांत की 'कुली' ने पहले दिन तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, आसपास भी नहीं ऋतिक रोशन की वॉर 2

मशहूर अभिनेता रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ ने रिलीज के पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. वहीं साथ में ही रिलीज हुई ऋतिक रोशन की वॉर 2 कमाई के मामले में कुली से काफी पीछे रह गई है. 

धमाकेदार रही रजनीकांत की कुली की ओपनिंग
मशहूर अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म ‘कुली' (Coolie) ने रिलीज के पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. इस फिल्म ने वैश्विक टिकट खिड़की से 151 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर तमिल सिनेमा के इतिहास में नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. किसी भी तमिल फिल्म की रिलीज के पहले दिन अब तक की यह सबसे बड़ी कमाई मानी जा रही है. इस शानदार सफलता ने रजनीकांत के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को खासा उत्साहित कर दिया है.

फिल्म का निर्देशन लोकेश कानागराज ने किया है और ‘कुली' उनके साथ रजनीकांत की पहली परियोजना है. इस फिल्म में रजनीकांत एक कुली के किरदार में नजर आए हैं, जो भ्रष्ट और शोषक सिंडिकेट के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ता है. कहानी में उनकी भूमिका काफी दमदार और भावुक है, जो दर्शकों को गहराई से प्रभावित कर रही है.

फिल्म में रजनीकांत के अलावा सौबिन शाहिर, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज, और नागार्जुन जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए हैं. साथ ही, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान ने इस फिल्म में एक विशेष भूमिका निभाई है, जिसने फिल्म की लोकप्रियता और बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव को और बढ़ा दिया है. आमिर खान की उपस्थिति ने इस फिल्म को देशभर में और भी अधिक चर्चा में ला दिया है.

‘कुली' सन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित हुई है और इसका वितरण पेन स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है. यह फिल्म 15 अगस्त को भारत समेत विश्वभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही है. निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर फिल्म की टिकट खिड़की की कमाई के आंकड़े साझा किए और रजनीकांत को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई दी. ‘कुली' रजनीकांत की 171वीं फिल्म है, जो दर्शाती है कि वे आज भी भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं.

इस शानदार शुरुआत से साफ है कि ‘कुली' न केवल तमिल सिनेमा के लिए बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी हिट साबित होगी. फिल्म की कहानी, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और आने वाले दिनों में यह और भी बड़ा कारोबार करेगी. कुल मिलाकर, ‘कुली' रजनीकांत के करियर की एक और यादगार उपलब्धि के तौर पर सामने आई है.

वहीं, आपको बता दें साथ में ही रिलीज हुई ऋतिक रोशन की वॉर 2 कमाई के मामले में कुली से काफी पीछे रह गई है. War 2 ने भारत में पहले दिन लगभग ₹52.50 करोड़ (nett) की कमाई की है, जिसमें हिंदी वर्जन से लगभग ₹29 करोड़, तेलुगु वर्जन से लगभग ₹23.25 करोड़, तमिल वर्जन की हिस्सेदारी लगभग ₹0.25 करोड़ रही है.

