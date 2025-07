रजनीकांत की वजह से फ्लॉप हुई मेरी फिल्म...साउथ स्टार का दावा, 60 करोड़ के बजट में फिल्म ने कमाए थे सिर्फ 32 करोड़

साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर विष्णु विशाल (Vishnu Vishal Movie) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म 'लाल सलाम (Lal Salaam)' की असफलता के पीछे के कारणों पर खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि शुरू में फिल्म में वह हीरो थे, जबकि राजनीकांत (Rajinikanth Cameo) का किरदार एक कैमियो था. हालांकि, बाद में रजनीकांत का रोल बढ़ा दिया गया, जिससे फिल्म में उनका रोल कम हो गया. विष्णु विशाल का मानना है कि यह बदलाव फिल्म की बॉक्स ऑफिस (Lal Salaam Box Office) फेल्योर का मुख्य कारण बना. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी.

लाल सलाम का हीरो मैं था रजनीकांत...

विष्णु विशाल ने बताया कि, 'शुरू में ‘लाल सलाम' का हीरो मैं था. रजनीकांत सर को सिर्फ कैमियो करना था. लेकिन बाद में यह बदल गया और वह पूरी फिल्म में नजर आए. मेरा रोल घटा दिया गया. हमें लगा कि दर्शक रजनी सर को देखकर खुश होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म की असफलता का कारण बन गया.'

#VishnuVishal about #LalSalam



- It was my film, #Rajinikanth sir was supposed to do only 25 Mins.

- That changed a little, but as a Thalaivar fan I am very happy.pic.twitter.com/8ZE1RGOIBx