रजत बेदी का खुलासा, राजेश खन्ना और अमिताभ की राइवलरी से बर्बाद हुई पिता की जिंदगी, बंद करनी पड़ी फिल्म...

आर्यन खान के शो "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में अपनी वापसी से सुर्खियां बटोर रहे रजत बेदी ने हाल ही में अपने दिवंगत पिता और निर्देशक/निर्माता नरेंद्र बेदी के बारे में बात की. अभिनेता ने राजेश खन्ना के साथ अपने पिता के संबंधों और अमिताभ बच्चन के साथ उनके कॉम्पटिशन के कारण उन्हें हुए आर्थिक नुकसान के बारे में खुलकर बात की.

अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखने के पल को याद करते हुए, रजत ने कहा, "मेरी आंखों के सामने उनका निधन हो गया. मैं स्कूल से आया और वे कमरे से बाहर आए और मेरे सामने गिर पड़े." जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता की तबीयत कैसे बिगड़ गई, तो रजत ने बताया, "वे शराबी हो गए थे, वे अवसाद में चले गए थे. उनकी हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे दादाजी पर फिल्मों से जुड़ी कुछ देनदारियां थीं और मेरे पिता उन्हें संभाल रहे थे."

राजेश खन्ना की वजह से हुई मुश्किलें

अमिताभ बच्चन के साथ राजेश खन्ना की कम्पटीशन ने उनके पिता की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "उस समय मेरे पिताजी को भी राजेश खन्ना के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 2-3 फ़िल्में शुरू की थीं और राजेश खन्ना को बुरा लग रहा था कि मेरे पिता अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. मुझे असली कहानी नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी एक-दो फ़िल्मों के लिए टीम को पुणे ले गए थे, और राजेश खन्ना के आने का इंतज़ार कर रहे थे. 10-15 दिनों तक राजेश खन्ना नहीं आए और मेरे पिताजी ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए. मुझे लगता है कि उस समय हीरो प्रॉब्लमैटिक होते थे या ऐसा कुछ ही. इसलिए राजेश खन्ना और पापा के बीच कुछ समस्याएं थीं, शायद बच्चन साहब की वजह से या फिर किसी और वजह से. इसलिए पापा..."

‘राजेश खन्ना के साथ पीते थे शराब'

राजेश खन्ना और उनके पिता कैसे पूरी रात शराब पीते थे, यह याद करते हुए रजत ने कहा, "तो राजेश खन्ना और पापा पूरी रात शराब पीते थे. मुझे याद है मेरे घर में शराब के टोकरे हुआ करते थे. वह सिगरेट पीते थे, पान पराग खाते थे, उनकी जीवनशैली बहुत खराब थी. राजेश उन्हें सुबह 5-6 बजे छोड़ देते थे और पूरी रात वे शराब पीते रहते थे."

शराब की लत ने उनके पिता के करियर को कैसे प्रभावित किया, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह इतना बुरा हो गया था कि जब वह शूटिंग के लिए जाते थे... जैसे 'सनम तेरी कसम' की शूटिंग के दौरान, वह सुबह से ही शराब पीते रहते थे, और कमल हासन जी इससे बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि वह शराब की गंध के साथ सेट पर आते थे. वह उन सभी परिस्थितियों से गुज़रते हुए अपने दर्द भरे सफ़र से गुज़र रहे थे."