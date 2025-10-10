1700 करोड़ डूबा चुके इस एक्टर को मिला शाहरुख खान का सहारा, फिर चमकी किस्मत, कभी बना था फिल्मों में विलेन

कभी फिल्मों में स्टाइलिश विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीतने वाले रजत बेदी की जिंदगी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं रही. 2000 के दशक में उनका करियर उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ ठहर गया. फिल्मों के ऑफर बंद हुए, कमाई के रास्ते सूख गए और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे. लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिसने कभी सब कुछ छीना, उसने ही बाद में उन्हें दोबारा चमकने का मौका दिया. बिजनेस में सबकुछ गंवा कर वो दोबारा बॉलीवुड लौटे. यहां उन्हें किंग खान का साथ मिला और किस्मत फिर चमक उठी.



"My career was struggling, and I had no money to run my household. So, I moved there with my family in 2007-08 and started a real estate business. My $200 million venture collapsed due to betrayal by partners"- #RajatBedi pic.twitter.com/WMej6VAxVI — $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 10, 2025

1700 करोड़ का बिजनेस हुआ बर्बाद

रजत बेदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि बॉलीवुड में स्ट्रगल के बाद उन्होंने 2007-08 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होकर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया. शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन फिर उन्हें अपने पार्टनर्स पर भरोसा करना भारी पड़ गया. उन्होंने बताया, ‘मेरे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया. लेकिन पार्टनर्स ने धोखा दे दिया और मेरा 200 मिलियन डॉलर, यानी करीब 1700 करोड़ रुपये का वेंचर डूब गया.'

सोचिए, जिसने कभी फिल्मों में बड़ा नाम कमाया था, वही असल जिंदगी में कंगाली झेलने पर मजबूर हो गया. लेकिन रजत ने हार नहीं मानी. उन्होंने खुद को फिर से खड़ा करने की ठानी और नए सिरे से जिंदगी शुरू की.



शाहरुख खान ने थामा हाथ, किस्मत ने ली करवट

रजत की किस्मत ने तब करवट ली जब उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई. दोनों की बातचीत ने धीरे-धीरे एक नए रास्ते की शुरुआत की. शाहरुख ने उन्हें फिर से इंडस्ट्री से जोड़ने में मदद की और मौका दिया कि वो दोबारा अपनी पहचान बना सकें. मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर रजत ने वापसी की और हाल ही में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म द बेड्स ऑफ बॉलीवुड में वो नजर आए. जहां दर्शकों ने एक बार फिर उनके अभिनय की तारीफ की.