बाहुबली द एपिक में डिलीट किया सीन जोड़ने को राजामौली को  फायदा, थामा के शोर में दो दिनों में वसूले इतने करोड़ 

बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कन्क्लूजन के बाद डायरेक्टर एसएस राजामौली की बाहुबली द एपिक कुछ नए सीन के साथ सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को दोबारा रिलीज हो गई है. वहीं आयुष्मान खुराना की थामा और हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत के शोर में दो दिनों में फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, वर्ल्डवाइड बाहुबली द एपिक ने 27.85 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि भारत में यह आंकड़ा 17.9 करोड़ का रहा है.

दो दिन की कमाई की बात करें तो प्री रिलीज शोज में 1.15 करोड़ की कमाई फिल्म ने पहले कर ली थी. जबकि पहले दिन 9.65 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने हासिल की. इसमें तेलुगू में 7.9 करोड़, हिंदी में 1.35 करोड़, कन्नड़ में 2 लाख, तमिल में 2 लाख और मलयालम में 18 लाख की कमाई फिल्म ने हासिल की. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 7 करोड़ रहा है. इसके चलते भारत में फिल्म की कमाई 17.9 करोड़ तक जा पहुंची है.

थामा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12 दिनों में

थामा की कमाई की बात करें 12वें दिन 4.8 करोड़ की कमाई की है. इसके साथ भारत में फिल्म की कमाई 115.9 करोड़ हो गई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 155.25 करोड़ रहा है. हालांकि फिल्म का बजट 145 करोड़ का है, जो फिल्म ने वसूल लिए हैं.

एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 12वें दिन 3.15 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद भारत में फिल्म का आंकड़ा 60.65 करोड़ तक पहुंचा है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 78.5 करोड़ की रही है. वहीं 30 करोड़ के बजट में फिल्म को दोगुना फायदा हुआ है.

गौरतलब है कि 1 नवंबर को साउथ की फिल्म मास जथारा रिलीज हुई है, जिसने 6.65 करोड़ की कमाई हासिल की है.

