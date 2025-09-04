प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की बात पर ट्रोल हुए राज कुंद्रा, बोले- मेरी किडनी है मैं...

शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने हाल ही में अपने बीमार गुरु को किडनी दान करने के अपने निस्वार्थ फैसले से सबको चौंका दिया. एक तरफ राज का ये फैसला लोगों को दिल छूने वाला लगा तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर उंगली उठाई. ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया. बता दें कि राज कुंद्रा ने अपने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज को एक किडनी डोनेट करने की इच्छा जाहिर की थी. प्रेमानंद जी दो दशकों से डायलिसिस पर हैं और रोजाना इस प्रक्रिया से गुजरते हैं.

राज कुंद्रा ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए फिल्मज्ञान को बताया, "प्रेमानंद जी पिछले 20 सालों से दो खराब किडनी के साथ जी रहे हैं और रोजाना 5 घंटे डायलिसिस पर रहते हैं. फिर भी वे मुस्कुराते और खुश रहते हैं और उनसे कोई सवाल पूछने के बजाय, मैंने कहा, 'सर, मैं एक किडनी दान करना चाहता हूं. मुझे यकीन है कि मेरे जैसे सैकड़ों लोग ऐसा ही करना चाहेंगे. मेरी किडनी है मैं किसी को भी दूं.' लेकिन इस छोटी सी बात ने ऑनलाइन इतनी ट्रोलिंग का कारण बना दिया."

बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज अपनी बातों और सीख की वजह से सोशल मीडिया पर भी खासे पॉपुलर हैं. उनके फॉलोअर्स में आम और खास सभी शामिल हैं. महाराज जी के स्टार फॉलोअर्स की बात करें तो इनमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए भी प्रेमानंद जी के कई वीडियो आते हैं जिन्हें कई मिलियन व्यूज मिलते हैं.