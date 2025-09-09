विज्ञापन

राज कुंद्रा ने मनाया 50वां बर्थडे, शमिता शेट्टी ने जीजू को किया विश, लिखा- हैप्पी बर्थडे जीजू ये दुनिया...

राज कुंद्रा के 50वें बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने दुआ करते हुए एक पोस्ट शेयर किया. वहीं शमिता ने भी जीजू संग खास रिश्ते की झलक फैंस को दिखाई.

शमिता शेट्टी ने जीजू राज कुंद्रा को दी जन्मदिन की बधाई
नई दिल्ली:

बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा मंगलवार को अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में पोस्ट किया. दोनों के पोस्ट्स अब सोशल मीडिया पर छा गए हैं और फैंस इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें राज कुंद्रा गुरुद्वारे में माथा टेकते दिखाई दे रहे है. इन तस्वीरों के जरिए शिल्पा ने न सिर्फ आध्यात्मिक जुड़ाव दिखाया, बल्कि इस खास मौके पर अपने पति के लिए दिल से निकली दुआओं को भी जाहिर किया.

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे कुकी... इस माइलस्टोन बर्थडे पर मैं प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहो. मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे जीवन का हिस्सा हो. आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे. आपको बेहतरीन सेहत और ढेर सारी सफलता मिले. रब मेहर करे."

दूसरी ओर, राज कुंद्रा की साली और शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद खास वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में राज, शिल्पा और शमिता के साथ बिताए गए कई यादगार पलों की झलक देखने को मिली. वीडियो में कभी ट्रिप की मस्ती है, तो कभी फैमिली टाइम है. इस वीडियो के साथ शमिता ने एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, "50 साल हंसी, सीख, प्यार और जिंदगी के रहे. जैसे ही आप इस गोल्डन चैप्टर में कदम रख रहे हो, मेरी दुआ है कि जिंदगी आपको और भी ज्यादा खुशियां, सफलता और प्यार दे और आपके जीवन में शांति बनी रहे. हैप्पी बर्थडे जीजू... ये दुनिया बेहतर है क्योंकि आप इसमें हो." शमिता के इस पोस्ट पर भी राज कुंद्रा ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "धन्यवाद... यह सच में बेहद खूबसूरत वीडियो और मैसेज है."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
