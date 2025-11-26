विज्ञापन

इस सुपरस्टार के बड़े भाई जैसे थे धर्मेंद्र, बेटी बोलीं-आपने मुझे अपनी पीठ पर बैठा...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर ने धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया- 'मेरे पापा के लिए बड़े भाई जैसे थे'

राज बब्बर की बेटी ने धर्मेंद्र को किया याद
नई दिल्ली:

दिग्गज अभिनेता राज बब्बर की बेटी जूही एक प्रतिष्ठित एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट हैं. मंगलवार को उन्होंने धर्मेद्र के निधन के बाद उनके साथ बिताए पलों को याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, "धरम अंकल, ये यादें आपके साथ तब की हैं, जब मैं बहुत छोटी थी. मम्मी, गॉर्की, और मैं पापा के साथ कुल्लू-मनाली शूट पर गए थे. मुझे याद है, आपने देखा था कि मैं बहती नदी से कितनी डर रही थी, तब आपने मुझे अपनी पीठ पर बैठा लिया था और पानी के पास ले गए थे. वह पल मेरे दिल में बस गया था कि कई साल बाद, जब मैं अपना नाटक 'विद लव आपकी सैयारा' बना रही थी, तो मैंने उस याद को हमारी एक फोटोशॉप की हुई तस्वीर के जरिए दोबारा बनाया."

इस नाटक में बाबा बने थे धर्मेंद्र

उन्होंने लिखा, "जब मैं ब्रेक के बाद काम पर लौटी थी और खुद लिखने, डायरेक्ट करने और अपने नाटक 'विद लव आपकी सैयारा' को बनाने लगी, तो मेरे मन में सिर्फ एक चेहरा आया था. वह चेहरा आपका था, जो सैयारा और उसके पिता के खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से निभा सकते थे." जूही ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र को कॉल कर नाटक के बारे में बताया था और अभिनेता ने इसको लेकर तुरंत हां भी कर दी थी. उन्होंने आगे लिखा, "नाटक में आपने बाबा का किरदार निभाया था और ये जगह कोई नहीं ले सकता है. आप हमेशा सैयारा के बाबा रहेंगे."

हिट साबित हुई था धर्मेंद्र का ये नाटक

उन्होंने आगे लिखा, "आपकी दुआ की वजह से ही नाटक इतना हिट साबित हुआ था." जूही ने बताया कि धर्मेंद्र के आते ही स्क्रीन पर लोगों की सांसें थम जाती थीं, हंसी, भावनाएं, और खामोशी सब कुछ इतना गहरा और अनोखा कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं. उन्होंने बताया कि अब पुराने पलों को दोबारा पीछे मुड़कर देखती हैं, तो समझ आता है कि घर में मैंने जिस नाम को सबसे ज्यादा सुना, जिस इंसान को मेरे पापा ने सबसे ज्यादा प्यार, सम्मान और लगाव दिया, वो आप ही थे. आप मेरे पापा के लिए बड़े भाई जैसे थे. आपका जाना हमारे परिवार के लिए एक ऐसी कमी है, जिसे कोई भर नहीं सकता.

