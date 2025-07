राधिका यादव के साथ वायरल म्यूजिक वीडियो में नजर आए थे एक्टर, जुड़ा नाम तो टेनिस खिलाड़ी की हत्या पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उसका कोई...

एक्टर इनाम उल हक, जो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के साथ वायरल म्यूजिक वीडियो में नजर आए थे. उन्होंने साफ किया कि सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत के अलावा उनका राधिका के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उनके पिता ने कथित तौर पर हत्या कर दी. पुलिस ने टेनिस खिलाड़ी के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है. एएनआई से बात करते हुए, इनाम उल हक ने बताया कि वह राधिका से दिल्ली में टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान मिले थे और बाद में उनके साथ एक म्यूज़िक वीडियो में काम किया था.

उन्होंने कहा, "मैं उनसे (राधिका) पहली बार दिल्ली में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग में मिला था. उसके बाद, मैं उनसे एक म्यूज़िक वीडियो में मिला. वह मेरे लिए एक एक्ट्रेस थीं. मैंने कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है. वह सिर्फ़ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थीं और फिर चली गईं. हमने उन्हें बस एक अच्छी रकम दी थी. वीडियो के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था. उसके बाद, हमने कभी उनसे संपर्क नहीं किया.

#WATCH | Gurugram Tennis Player murder case | Dubai: A person who was also a part of the music video in which Radhika worked as an actor, Inam-ul-Haq says, "I met her (Radhika) for the first time in the Tennis Premier League, which was held in Dubai. After that I met her in a… pic.twitter.com/wcRQog4qTf