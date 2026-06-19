'राख' के एक्टर की एक्टिंग से पत्नी को हुआ खौफ, भयानक चेहरा देख रोने लगी फूट-फूटकर

प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज 'राख' की काफी चर्चा हो रही है. इस सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर के लीड रोल में हैं. 'राख' ग्रिपिंग क्राइम ड्रामा एक दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन और गहरी इमोशनल कहानी का शानदार मिश्रण है. देश भर के दर्शकों से तारीफें बटोर रही 'राख' को इसके एंगेजिंग स्क्रीनप्ले, दमदार परफॉर्मेंसेस और कमाल के एटमॉस्फेरिक स्टोरीटेलिंग के लिए सराहा जा रहा है, जिसका असर शो खत्म होने के बाद भी दिमाग पर बना रहता है. 'राख' में आकाश मखीजा ने एक विलेन का किरदार निभाया है. उनके इस रोल को देख असल जिंदगी में उनकी पत्नी डर गईं.

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पत्नी के अंदर बैठा डर

अपनी पत्नी के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए आकाश ने कहा कि उनके किरदार की इंटेंसिटी ने उनकी पत्नी को बहुत गहराई से प्रभावित किया, खासकर आखिरी एपिसोड के बाद. एक्टर ने कहा, “जब उन्होंने एपिसोड्स देखे, तो वो बस मुझे देखने लगीं और रोने लगीं. उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे उस किरदार से अलग नहीं देख पा रही हैं. उन्हें यह सब इतना भयानक लगा कि मेरी आंखों में देखना भी उनके लिए डरावना हो गया था. वो सचमुच हिल गई थीं और उन्होंने तो मुझसे यहां तक कह दिया कि क्या मैं उस रात सोफे पर सो सकता हूं. इस चीज ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया, खासकर आखिरी एपिसोड के बाद. हमने बात तो की, लेकिन वो पूरी तरह से हैरान थीं... उन्हें इस डरावने अहसास से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगा.”

राख की स्टार कास्ट

बदनाम रंगा-बिल्ला मामले से इंस्पायर्ड 'राख' एक पारंपरिक क्राइम थ्रिलर से कहीं आगे जाती है, जो एक इंटेंस इन्वेस्टिगेशन के साथ एक गहरी इमोशनल कहानी को बुनती है जो नुकसान, न्याय और इंसानी फितरत के सबसे काले कोनों को दिखाती है. इस सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, आकाश मखीजा, रमनदीप यादव और राकेश बेदी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. प्रोसित रॉय के डायरेक्शन में बनी 'राख' को अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने क्रिएट, राइट और को-डायरेक्ट किया है.

'राख' अपने डार्क, लेयर्ड नैरेटिव, ग्रिपिंग स्टोरीटेलिंग और दमदार परफॉर्मेंसेस के लिए हर तरफ से खूब ध्यान खींच रही है. हालांकि इस घटना ने एक्टर को हैरान कर दिया होगा, लेकिन यह उनके ऑन-स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पैक्ट और उस किरदार में उनकी सच्चाई का एक बड़ा सबूत है. यह वेब शो फिलहाल अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है.