राज कुमार इस एक्ट्रेस के साथ शूट करना चाहते थे नदी में नहाने का सीन, मिला ऐसा दो टूक जवाब देखते रह गए सभी

राज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल, रंजीत और अमजद खान स्टारर फिल्म चंबल की कसम का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है. 1980 में रिलीज हुई फिल्म में राज कुमार और मौसमी चटर्जी लीड रोल में थे. फिल्म का बडे़ पैमाने पर प्रमोशन हुआ था, बावजूद इसके फिल्म असफल रही. इस फिल्म से जुड़ा एक अहम किस्सा इसके एक्टर रंजीत ने शेयर किया था. यह किस्सा रंजीत ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में शेयर किया था. फिल्म का यह किस्सा फिल्म की लीड स्टारकास्ट राज कुमार और मौसमी चटर्जी से जुड़ा हुआ है.



राज कुमार ने जताई थी एक्ट्रेस संग नहाने की इच्छा

रंजीत ने बताया फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम नदी किनारे बने एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी. एक्टर ने बताया, हम सभी साथ में बैठे और तभी राज कुमार जी ने अपना सुझाव दिया. रंजीत ने बताया कि राजकुमार ने उनसे कहा, 'जानी, तुम मेरा और मौसमी चटर्जी का नदी में नहाते हुए सीन क्यों शूट नहीं करते? मौसमी भी वहीं बैठी हुई थीं और तपाक से बोलीं, नहीं राज जी मैं तैर नहीं सकती'. इस पर राजकुमार ने कहा, 'जानी मैं तुम्हारें साथ हूं, क्यों चिंता करती हो? फिर मौसमी ने एक्टर की चुटकी लेते हुए कहा, अगर तुम्हारी विग पानी में गिर गई तो, क्या आप पहले मुझे बचाएंगे या विग को?'. इतना सुनने के बाद वहां सभी लोग और राज कुमार भी हंस पड़े और इस तरह फिल्म की टीम के लिए यह एक यादगार किस्सा बन गया.



राज कुमार का फिल्मी करियर

राज कुमार के बारे में बता दें उन्होंने अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ साल 1952 में फिल्मों में एंट्री ली थी. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 70 फिल्मों में काम किया. फिल्मों में आने से पहले वह एक पुलिस ऑफिसर थे. वहीं, 1996 में गले में कैंसर होने की वजह से 69 की उम्र में उनका निधन हो गया था. राज कुमार को आखिरी बार फिल्म गॉड एंड गन में देखा गया था, यह फिल्म साल 1995 में यानी उनकी मौत से एक साल पहले रिलीज हुई थी. राज कुमार के बेटे पुरु राजकुमार हैं, जिन्होंने साल 1996 में बाल ब्रह्मचारी से बॉलीवुड डेब्यू किया था और वह आखिरी बार फिल्म एक्शन जैक्शन (2014) में नजर आए थे.





