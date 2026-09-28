कयामत से कयामत तक के लिए पहली पसंद नहीं थीं जूही चावला, इस सिगंर ने ऑडिशन के बाद इस वजह से किया आमिर की हीरोइन बनने से इनकार

भारत के सबसे जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट में से एक कोमल नाहटा अपने पॉडकास्ट गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज के एक नए सीजन में मशहूर सिंगर्स, कंपोजर्स और म्यूजिक मास्टर्स के बारे में जानकारी दी. वे अपनी क्रिएटिव जर्नी, इंस्पिरेशन्स और उस म्यूजिक के पीछे की अनकही कहानियां शेयर करते हैं, जिसने पीढ़ियों को बनाया है. लेटेस्ट एपिसोड में अलीशा चिनॉय थीं. इंडिया की 'इंडिपॉप क्वीन' के नाम से मशहूर, अलीशा चिनॉय ने 80 और 90 के दशक में अपने आइकॉनिक चार्टबस्टर्स, वोकल्स और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी.

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उन्होंने इंडियन सिनेमा की सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन शुरू में उनकी आर्टिस्टिक ख्वाहिशें रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आगे तक फैली हुई थीं.अपने शुरुआती करियर की ख्वाहिशों और एक्टिंग में एक हैरान करने वाली नाकामी के बारे में बताते हुए, अलीशा ने बताया "सिंगिंग के अलावा, मैं एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी. यह एक ऐसी कहानी है जो आमिर जानते हैं. यह कयामत से कयामत तक के लिए था. मैं एक ऑडिशन के लिए गई और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग्स की रिहर्सल की. मैं घर गई और कहा, 'यार, मैं तो क्यू पे रो नहीं सकती.' मुझे बॉलीवुड फिल्मों में पूरा एक्टिंग सीन बहुत बनावटी लगता है. कोई रियलिज्म नहीं है.

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मुझे वह पूरा स्टाइल पसंद नहीं आया और मुझे लगा कि मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर अनकम्फर्टेबल रहूंगी. मैंने खुद से कहा, 'नहीं, तुम बस एक अच्छी सिंगर हो, यह एक्टिंग वाली बात भूल जाओ.' तो, मैं फाइनल ऑडिशन के लिए नहीं गई. वहां सिर्फ दो लोग थे—मैं और जूही. आमिर काफी नाराज थे कि मैं नहीं गई और फिर वह काफी खुश हुए कि मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी गलती थी. यह एक बहुत बड़ी गलती थी. मैं उसके बाद सिर्फ एक बार आमिर से मिली और हम बस एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराए. कम से कम वह मुस्कुराए. मुझे लगा कि वह मुझे देखकर कहेंगे, 'बेवकूफ औरत!'" गेम चेंजर्स सीजन: द म्यूजिक सीरीज के साथ, कोमल नाहटा भारतीय सिनेमा की बातचीत के माहौल को फिर से परिभाषित कर रही हैं.

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