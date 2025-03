पुष्पा 3 की शूटिंग कब होगी शुरू, अल्लू अर्जुन की फिल्म किस साल होगी रिलीज- पुष्पा के फैन्स के सारे सवालों के जवाब

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का जलवा अभी कम नहीं हुआ है. सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद फिल्म ओटीटी पर छाई हुई है. बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 3 के फैन्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स के रवि शंकर ने हाल ही में खुलासा किया कि पुष्पा 3 साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह घोषणा निथिन और श्रीलीला की फिल्म रॉबिनहुड के प्रमोशनल इवेंट के दौरान की गई, जहां रवि ने अल्लू अर्जुन और निर्देशक सुकुमार के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी दी.

रवि शंकर के अनुसार, अल्लू अर्जुन पहले निर्देशक एटली के साथ फिल्म करेंगे, जिसकी शूटिंग इस साल शुरू होगी और अगले साल रिलीज होने की संभावना है. इसके बाद, वे त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक और फिल्म करेंगे, जो 2027 में रिलीज हो सकती है. इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अल्लू को लगभग दो साल लगेंगे, इस बीच, पुष्पा सीरीज के निर्देशक सुकुमार, राम चरण के साथ एक फिल्म पर काम करेंगे. इन सभी प्रोजेक्ट्स के बाद ही पुष्पा 3 पर काम शुरू होगा.

"#Pushpa3 will release sometime in 2028. #AlluArjun is doing #Atlee's film next followed by Trivikram's film, it will take 2 years to complete these films. After these 2 films Pushpa3 will begin"

