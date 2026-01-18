Pushpa 2 Japan Box Office Day 1: पुष्पा 2 हुई जापान में फेल! भारत में की थी इतनी ओपनिंग, पहले दिन इस रिकॉर्ड से चूकी

Pushpa 2 Japan Box Office Collection Day 1: पुष्पा 2 जापान में रिलीज हो गई है. अल्लू अर्जुन की एक्शन ड्रामा तेलुगू फिल्म को 16 जनवरी 2026 को मेकर्स द्वारा रिलीज किया गया, जिसकी चर्चा पिछले काफी समय से थी. लेकिन ये चर्चा बॉक्स ऑफिस पर देखने को नहीं मिली. हाल कुछ ऐसा रहा कि भारत में 300 करोड़ की ओपनिंग करने वाली फिल्म टॉप 10 भारतीय की ओपनिंग कलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई. हाल इतना बुरा था कि करोड़ों तो छोड़िए फिल्म 50 लाख की कमाई भी हासिल नहीं कर पाई है.

पुष्पा 2 की जापान में पहले दिन कमाई

मिमोरिन द्वारा शेयर किए गए ऑफिशियल डाटा और कोईमोई डॉटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पुष्पा 2 द रुल ने 886 एडमिशन पहले दिन हासिल किए. वहीं जापान की 63 लोकेशन में 53 थियेटरों में फिल्म को दिखाया गया था. जबकि प्रीरिलीज फिल्म का काफी बज भी देखने को मिला था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला. वहीं पहले दिन फिल्म ने 7.94 मिलियन येन यानी 40 लाख 42 हजार की ओपनिंग हासिल की है. जबकि 2024 में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो 294 करोड़ की वर्ल्डवाइड ओपनिंग फिल्म ने हासिल की थी.

टॉप 10 इंडियन फिल्मों के ओपनिंग कलेक्शन से बाहर हुई पुष्पा 2

सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर आरआरआर-8.23K, दूसरे पर साहो-6.51K, तीसरे नंबर पर कल्कि 2898एडी- 3.7K, चौथे नंबर पर पठान- 2.22K, पांचवे नंबर पर सालार- 2.20K, छठे नंबर पर जवान- 1.96K, सातवें नंबर पर रंगस्थलम- 1.61K, आठवें नंबर पर देवरा- 1.55K, नौंवे नंबर पर बाहुबली 2- 1.38K, दसवें नंबर पर टाइगर 3- 1.30K है. वहीं पुष्पा 2 टॉप 10 के बाद ब्रह्मास्त्र- 1.01K, केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 के 1.09K और दंगल के 1.30K से भी पीछे रह गई है.

पुष्पा 2 के बारे में

पुष्पा द राइज का सीक्वल पुष्पा 2 द रूल 2024 में रिलीज हुई तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, जगपति बाबू, सुनील और राव रमेश अहम किरदार में नजर आए थे. जबकि फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था.

