'पुष्पा 2' तोड़ पाएगी जापान में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 250 स्क्रीन पर रिलीज

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन, जो पैन-इंडिया के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, अब ग्लोबल लेवल पर अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं. अपनी दमदार परफॉर्मेंस, अलग स्टाइल और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस के दम पर उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों फैंस बना लिए हैं. पुष्पा फ्रेंचाइज़ी के साथ लगातार ब्लॉकबस्टर हिट्स देने के बाद, जिसने दुनियाभर में धमाल मचाया, अब अल्लू अर्जुन जापान में पुष्पा 2: द रूल की बहुप्रतीक्षित रिलीज के लिए तैयार हैं, जो वहां पुष्पा कुनरिन के नाम से 16 जनवरी को रिलीज हो गई है.

अल्लू अर्जुन ने जापानी भाषा में फैंस को कहा शुक्रिया

डिस्ट्रिब्यूटर्स गीक पिक्चर्स और शोचिकू ने माइथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स के साथ मिलकर पुष्पा के क्रेज को जापानी सिनेमाघरों तक पहुंचाने के लिए हाथ मिलाया है, जहां यह फिल्म पुष्पा कुनरिन के नाम से रिलीज हो गई है. फिल्म को जापान में करीब 250 स्क्रीन्स पर ग्रैंड रिलीज किया गया है. इससे पहले जापानी दर्शकों ने बड़े भारतीय ब्लॉकबस्टर्स को जिस तरह का प्यार दिया है, उसे देखते हुए मेकर्स को पूरा भरोसा है कि पुष्पा 2: द रूल वहां के दर्शकों से गहरी जुड़ाव बनाएगी और देश में एक सफल थिएट्रिकल रन दर्ज करेगी.

पुष्पा 2 का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अल्लू अर्जुन ने 4 दिसंबर 2024 में पुष्पा 2: द रूल के साथ इतिहास रचा था. फिल्म ने पूरे देश में दिल जीते ही नहीं, बल्कि इसने हिंदी वर्जन से 800 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि वर्ल्डवाइड करीब 1800 करोड़ की शानदार कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड भी बनाए थे. वहीं फिल्म का बजट 250 करोड़ का था.

जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्में

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 1. आरआरआर: 242 करोड़ येन, 2. केजीएफ चैप्टर 2: 110 करोड़ येन,3. मुत्थू: 40.5 करोड़ येन,4. बाहुबली: 30.5 करोड़ येन, 5. दरबार: 23 करोड़ येन, 6. 3 इडियट्स: 17 करोड़ येन,7. इंग्लिश विंग्लिश: 16 करोड़ येन,8. द लंचबॉक्स: 15 करोड़ येन, 9. साहो: 13.10 करोड़ येन, 10. मगाधीरा: 13 करोड़ येन हैं.

अल्लू अर्जुन की नई फिल्म का है इंतजार

इस ऐतिहासिक सफलता के बाद आइकॉन स्टार अब अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट चुके हैं, जो मशहूर फिल्ममेकर एटली के साथ एक बेहद महत्वाकांक्षी कोलैबोरेशन है. फिलहाल AA22xA6 नाम से पहचाने जा रहे इस हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर में दीपिका पादुकोण भी अहम भूमिका में नजर आएंगी, जिससे यह प्रोजेक्ट आने वाले समय की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गया है.