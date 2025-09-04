विज्ञापन

Punjab Floods: पंजाब में बाढ़ के हालात में फिल्म मेकर्स का बड़ा फैसला, नहीं रिलीज कर रहे फिल्म

पंजाब में बाढ़ के हालात के बीच फिल्म मेकर्स भी आम जनता की मदद को आगे आए हैं साथ ही इस मुश्किल के समय में फिल्म की रिलीज को भी टाल दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
Punjab Floods: पंजाब में बाढ़ के हालात में फिल्म मेकर्स का बड़ा फैसला, नहीं रिलीज कर रहे फिल्म
बाढ़ के चलते टली फिल्म रिलीज
नई दिल्ली:

शहनाज गिल की पंजाबी सोशल ड्रामा फिल्म "इक कुड़ी" के मेकर्स ने पंजाब में चल रही बाढ़ को देखते हुए इसकी रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है. यह फिल्म जो पहले 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब 31 अक्टूबर को रिलीज होगी. सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर करते हुए, मेकर्स ने लिखा, "इक कुड़ी की पूरी टीम ने फिल्म की रिलीज को 31 अक्टूबर 2025 तक पोस्टपोन करने का फैसला किया है. पंजाब के कई इलाकों में अप्रत्याशित और गंभीर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, हमें लगता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने लोगों के साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है." 

उन्होंने आगे कहा कि "इक कुड़ी" की टीम अलग-अलग गैर-सरकारी संगठनों के संपर्क में है और इस कठिन समय में पंजाब का समर्थन करने की पूरी कोशिश कर रही है.अमरजीत सिंह सरोन के डायरेक्शन में बनी "इक कुड़ी" में निर्मल ऋषि, हर्बी संघा और उदयबीर संधू भी अहम किरदारों में हैं. यह प्रोजेक्ट शहनाज गिल प्रोडक्शन के बैनर तले बतौर निर्माता अपनी शुरुआत भी कर रही है.

इससे पहले, एमी विर्क और सोनम बाजवा की मचअवेटेड सीक्वल निक्का जैलदार 4 के मेकर्स ने भी पंजाब में आई बाढ़ के कारण अपनी रिलीज टाल दी थी. प्रोडक्शन हाउस व्हाइट हिल स्टूडियोज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि निक्का जैलदार 4 की रिलीज 2 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है.

उन्होंने लिखा, "पंजाब के कई इलाकों में अप्रत्याशित रूप से आई भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निक्का जैलदार 4 की पूरी टीम ने फिल्म की रिलीज 2 अक्टूबर 2025 तक टालने का फैसला किया है. हमारा मानना ​​है कि इस कठिन समय में पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है."

उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि वे राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद पहुंचाएंगे. पोस्ट के अंत में लिखा गया, "इसलिए, निक्का जैलदार 4 की टीम ने जल्द ही प्रभावित इलाकों का दौरा करने और लोगों को राशन और अन्य जरूरी सामान से भरे ट्रक जल्द से जल्द पहुंचाने का फैसला किया है. हम पंजाब के साथ खड़े हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehnaaz Gill, Ikk Kudi, Ikk Kudi New Release Date, Ikk Kudi Trailer, Ikk Kudi Karan Johar, Shehnaaz Gill Films
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com